Leyla Feray kimdir? İkimizin Sırrı Neva kimdir? Leyla Feray kaç yaşında, nereli? Leyla Feray biyografisi!
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Leyla Feray kimdir? İkimizin Sırrı Neva kimdir? Leyla Feray kaç yaşında, nereli? Leyla Feray biyografisi!

Leyla Feray kimdir? İkimizin Sırrı Neva kimdir? Leyla Feray kaç yaşında, nereli? Leyla Feray biyografisi!
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Ekranların yeni dizisi İkimizin Sırrı, ilk bölümünün yayınlanmasından sonra kadrosunda yer alan oyuncuları da merak konusu oldu. Bu oyunculardan biri olan Leyla Feray'ın hayatı merak edildi. Peki, Leyla Feray kimdir? İkimizin Sırrı Neva kimdir? Leyla Feray kaç yaşında, nereli? Leyla Feray oynadığı diziler neler? Leyla Feray hayatı ve biyografisi nedir?

ATV ekranlarının yeni dizisi İkimizin Sırrı 8 Ağustos Pazar akşamı 1. Bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği İkimizin Sırrı, yer verdiği genç yetenekleriyle ve konusuyla dikkat çekmekte. Peki, Leyla Feray kimdir? İkimizin Sırrı Neva kimdir? Leyla Feray kaç yaşında, nereli? Leyla Feray oynadığı diziler neler? Leyla Feray hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İKİMİZİN SIRRI NEVA KİM?

Bir anne-kız hikayesi; yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

Neva, kocasını trafik kazasında kaybetmiş, tek dayanağı olan kızıyla hayat mücadelesi veriyor. Kocasının alacaklılarının peşine düşmesiyle, anne kızın hayatı bir kaçma kovalamacaya dönüşüyor ve bu kovalamacada yolu Alp Karahun'la kesişmektedir.

LEYLA FERAL KİMDİR?

Leyla Feray, 8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu. Feray, oyuncu Serhat Teoman ile birliktelik yaşıyor.

LEYLA FERAY OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.

"Paşa Gönlüm" (2014),

"Üç Arkadaş" (2014), Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

"Muhteşem Yüzyıl-Kösem" (2016) dizilerinde yer aldı.

2017 yılında "Kardeşim Benim-2" filminde "Leyla" karakterini canlandırdı.

2018 yılında bağımsız kısa film olan "Aries"te rol aldı.

2020 yılında dijital platformun mini belgesel drama dizisi "Rise of Empires: Ottoman"da "Huma Hatun" karakterini oynadı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Son olarak 2020'de TRT 1'de yayımlanan "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinde "Gevher Hatun" karakterini canlandırdı.

İkimizin Sırrı

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Leyla Feray kimdir? İkimizin Sırrı Neva kimdir? Leyla Feray kaç yaşında, nereli? Leyla Feray biyografisi! - Haberler
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