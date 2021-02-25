Leyla Bilginel kimdir? Leyla Bilginel çocuğu! Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? Leyla Bilginel eşi kimdir? Leyla Bilgiel ne iş yapmakta?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Leyla Bilginel eşi kimdir? Leyla Bilginel kimdir? Leyla Bilginel çocuğu! Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? Leyla Bilginel eşi kimdir? Leyla Bilginel ne iş yapmakta?

Hayatı ile merak edilen ve bir süre Bali'de yaşayan Leyla Bilginel kimdir? Leyla Bilginel çocuğu! Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? Leyla Bilginel eşi kimdir? Leyla Bilgiel ne iş yapmakta?

LEYLA BİLGİNEL KİMDİR?

Haber spikeri olarak işe başlayan bir dönemin yıldız ismi Leyla Bilginel 48 yaşında. 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da doğdu.Haber spikeri olarak iş yaşamına başladı. İki yıl yaptıktan sonra bıraktı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, iki yıl devlet tiyatrolarından oyunculuk eğitimi de aldı. Ardından önce reklam filmleri, katalog çekimleri derken oyunculuğa başlamış oldu. Leyla Bilginel, 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan "Tropytürk" yarışmasına katılmıştır.

LEYLA BİLGİNEL EŞİ, ÇOCUĞU!

Bugün yayınlanacak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olacak. 2007 yılında A BD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren ilk Türk olmuştur.