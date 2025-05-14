Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Mali'nin Nur'u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçer. Nur ise Mali'deki görüntüleri ortadan kaldırmak için Güzide'ye sürpriz bir teklif yapar. Öte yandan Leyla'nın kendisine verdiği mühletle iyice köşeye sıkışan Tufan, Takoz'la yaptığı planı devreye sokar. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Civan, Leyla'ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışırken, Leyla ise adım adım ölüme yürüyecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Nur ve Mali'nin yakalanmasından sonra aşk veya intikam arasında bir tercih yapmak zorundadır. Öte yandan Yıldız ailesi, Nur ve Mali'nin yasak aşkıyla Civan'ın hayatı arasında sıkışmıştır. Nur ise Civan'a donör olacağını öğrendiği Neco'dan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar. Nefesleri kesecek finalde, Civan'ın öğreneceği gerçek tüm dengeleri alt üst edecektir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Civan hayatının son yedi ayında yaşadığı kötü olayları ve öğrendiği acı gerçekleri unutmuştur. Leyla, Civan'ın unuttuğu gerçekleri söyleyip söylememe arasında kalır. Nur, Civan'ın hafızasını kaybetmesiyle rahat bir nefes alırken, bir zamanlar babasıyla yaşadığı yalının kendisiyle kurduğu irtibat sonrasında zor anlar yaşayacaktır.Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesi Hatice'nin büyük sırrıyla yüzleşirken, Civan hafızasındaki boşlukları tamamlamak üzeredir.

LEYLA 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leyla dizisi fragmanlarını Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.