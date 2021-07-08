Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul oldu
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Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul oldu

Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul oldu
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Lexus Operasyonlar Direktörlüğü görevine Murat Ertuğrul getirildi.

Lexus Operasyonlar Direktörlüğü görevine Murat Ertuğrul getirildi.

Toyota bünyesindeki Lexus açıklamasına göre, 6 yıldır Lexus Operasyonlar Direktörlüğü görevini gerçekleştiren Selim Okutur, şirketin yeni yapılanması kapsamında, bayrağı Ertuğrul'a devretti.

2013 yılından bu yana Toyota Türkiye Satış Bölge Müdürlüğü, Filo ve Özel Satışlar Müdürlüğü, Bayi Satış Operasyonları Müdürlüğü gibi farklı görevler üstlenen Ertuğrul, 15 yıldır otomotiv sektöründe Bayi Geliştirme ve Satış alanlarında farklı alanlarda çalıştı.

Bilkent Üniversitesi İşletme Mezunu olan Murat Ertuğrul, 1982 yılı Ankara doğumlu ve aynı zamanda evli ve 1 çocuk babası.

Bayrağı Murat Ertuğrul'a devreden Okutur ise Toyota Türkiye'deki Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevine devam edecek. Okutur aynı zamanda Toyota ve ALJ Türkiye'nin "Elektromobilite ve Sürdürülebilirlik" alanları yönetiminde de yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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