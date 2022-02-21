Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil

ARALIK, IĞDIR (Carmedya.com) - Lexus, yeni nesil tam elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini ve videolarını paylaştı.

İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında gösterilen spor otomobil, 2030'a kadar "Lexus Electrified" marka vizyonu altında sunulacak tam elektrikli geniş ürün yelpazesinin bir parçası olacak.

Lexus Electrified vizyonu ile elektrifikasyonun tüm potansiyeli kullanılarak sürüş keyfinin artırılması hedefleniyor.

Lexus'un yüksek performanslı elektrikli spor otomobili, cesur tasarımı ve alçak sürüş yüksekliğiyle LFA modelinin ruhunu koruyarak, markanın geleceğini temsil ediyor. Yeni spor otomobilin 0-100 km/s hızlanması iki saniye civarında olacak ve sürüş menzili katı-hal bataryaların kullanılmasıyla birlikte 700 kilometreyi aşacak.

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