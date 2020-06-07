Levyelerle saldırdıkları genci feci şekilde darp ettiler.
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Levyelerle saldırdıkları genci feci şekilde darp ettiler.

07.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:27

Levyelerle saldırdıkları genci feci şekilde darp ettiler...Levye, tekme ve yumruklu kavga güvenlik kamerasında

Kız meselesi yüzünden birbirine giren iki aile sokağı savaş alanına çevirdi

DENİZLİ - Denizli'de kız alıp verme meselesi yüzünden mahkemelik olan iki taraf sokakta bir birlerine demir levye, tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayda, 3 kişi bir tarafından levye, tekme ve yumruklarla feci şekilde darp edilen genç kanlar içinde kaldı. Gencin 62 yaşındaki annesi de olayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Yaşanan kavgayı güvenlik kameraları ise anbean kaydetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz aylarda aralarında kız alıp verme konusunda husumetli olduğu ve bu yüzden mahkemelik oldukları öğrenilen 2 aile üyesi şahıslar sokak üzerinde karşılaştı. Tarafların karşılaşması ile sokağın savaş alanına dönmesi bir oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan kavgada, Selçuk K., ve 62 yaşındaki annesi Ümmü K., kaldırımda yürüdükleri esnada 09 PG 292 plakalı minibüs ile ilerleyen Serkan ve Volkan K. ile karşılaştı. Selçuk K., Serkan ve Volkan K.'nin durduğunu görünce minibüse doğru ilerleyerek konuşmak istedi. Sonrasında ise taraflar arasında tartışma yaşanmaya başladı. Bu esnada İrfan K., isimli şahıs ise 20 FP 918 plakalı hafif ticari ile olay yerine gelerek aracını Selçuk K.'nın üzerine sürdü. Ardından Serkan, Volkan ve İtfan K., ellerine geçirdikleri demir levyeler ile Selçuk K.'yı feci şekilde darp etti. Selçuk K., daldığı darbeler ile kanlar içinde aldı. Duruma daha fazla öfkelenen Selçuk K., başına aldığı darbelere aldırmadan karşı tarafından üstüne yürüdü. Levyeleri bırakan 3 kişilik gurup ise bu defa Selçuk K.'yı yere yatırarak tekme ve yumruklarla bir süre daha darp etmeye devam etti. Anne Ümmü K., ise yaşanan arbede esnasında hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olayda feci şekilde darp edilen Selçuk K., ile yaralanan anne Ümmü K.'ya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bölgeye gelen polis ekipleri ise tarafları ayırdıktan sonra durumu kontrol altına aldı. Ardından olaya karışan Serkan, Volkan ve İtfan K.'yı gözaltına alarak karakola götürdü.

Yalanan olay sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan anne Ümmü K., ise karşı grubun torunlarını kaçırdığını bu yüzden mahkemelik olduklarını öne sürdü. Karşı grubun kendileri daha önceden de saldırmak istediğini iddia eden Ümmü K., olayda bastonun da kırıldığını söyledi.

Levyelerle saldırdıkları genci feci şekilde darp ettiler.

Kaynak: İHA

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