Levye ile kilidi kırdılar, 30 bin TL'lik kıyafeti çaldılar
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Levye ile kilidi kırdılar, 30 bin TL'lik kıyafeti çaldılar

Levye ile kilidi kırdılar, 30 bin TL'lik kıyafeti çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta tekstil atölyesine gelerek levyeyle iş yerinin kilidini kıran hırsızlar, yaklaşık 30 bin TL değerindeki 250 parçadan oluşan kıyafeti çalarak kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta tekstil atölyesine gelerek levyeyle iş yerinin kilidini kıran hırsızlar, yaklaşık 30 bin TL değerindeki 250 parçadan oluşan kıyafeti çalarak kayıplara karıştı. 5 kişilik çetenin hırsızlık anı ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Esenyurt Balıkyolu üzerindeki tekstil atölyesinden yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tarık Aydın'a ait tekstil atölyesinin önüne gelen 5 kişilik hırsızlık çetesi, iş yerinin çevresinde incelemelerde bulundu. Sokağın boş olduğunu gören hırsızlar panelvan aracı iş yerinin önüne yaklaştırarak beklemeye başladı. İş yerinin önünde bir süre inceleme yapan hırsızlar, daha sonra levye ile atölyenin kepenklerinin kilidini kırmak için uğraştı. Kilidi kırma çalışması sırasında sokağa birilerinin geldiğini gören hırsızlar, iş yerinin önünden ayrılarak beklemeye başladı. Sokağın tekrar boş kalması üzerine iş yerine gelen hırsızlar, bu defa levye ile kepengin kilidini kırarak atölyeye girdi.

30 bin TL'lik 250 parça kıyafet çaldılar

Hırsızlardan bir tanesi aracın şoför mahallinde otururken, diğer hırsızlar ise işyerine girerek satışa hazır dikilmiş kıyafetleri araca yüklemeye başladı. Hırsızlar, yaklaşık 30 bin TL değerindeki 250 adet dikilmiş satışa hazır kıyafeti araca yükledi. Sokağa birilerinin geldiğini gören hırsızlar araca hızlı bir şekilde binerek kapısı açık araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Tekstil atölyesindeki hırsızlık anı kamerada

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde gerçekleşen hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların ilk önce gelerek levye ile açmaya çalıştığı, daha sonra ayrılıp tekrar gelerek kıyafetleri yükleyip sonrada kaçtıkları görülüyor.

Ekiplerin hırsızları yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Levye ile kilidi kırdılar, 30 bin TL'lik kıyafeti çaldılar
Levye ile kilidi kırdılar, 30 bin TL'lik kıyafeti çaldılar
Levye ile kilidi kırdılar, 30 bin TL'lik kıyafeti çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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