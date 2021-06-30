Levirat nedir? Levirat geleneği kimlerde görülür?

Levirat, son günlerde anlamı sıkça aratılan kavramlar arasında yer aldı. Sosyolojide kullanılan kavramlardan biri olan levirat, anlamı merak ediliyor. Peki, Levirat nedir?Levirat geleneği kimlerde görülür?

Bir çeşit evlilik türü olan levirat, son günlerde anlamı sıkça aratılan kavramlar arasında yer aldı. Sosyolojide kullanılan kavramlardan biri olan levirat, kelime kökeni bakımından Latinceden geliyor. Latince " kocanın erkek kardeşi" anlamına gelen"levir" kelimesinden türemiştir. Peki, Levirat nedir? Levirat geleneği kimlerde görülür? Detaylar haberimizde!

LEVİRAT NEDİR?

Levirat, kocası ölen kadının, kocasının erkek kardeşlerinden birisiyle evlendirilmesi geleneğidir.

LEVİRAT GELENEĞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Genellikle kabile yapısı kuvvetli topluluklarda görülmektedir. Günümüzde bile yer yer görülen bu gelenek, kocası ölen kadını himaye altına alma, miras hukuku gibi çeşitli gerekçelerle devam etmektedir. Bazı durumlarda kadının söz hakkı olmadığı gibi, evlendirilecek erkek kardeşin de tercih hakkı yoktur.

Levirat terimi, Latince "kocanın erkek kardeşi" anlamına gelen levir kelimesinden türemiştir.