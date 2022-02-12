Levent Yüksel kimdir? Şarkıcı Levent Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Levent Yüksel kimdir?

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LEVENT YÜKSEL KİMDİR?

Levent Uğur Yüksel (d. 21 Ekim 1964), Türk şarkıcı ve müzisyen.

Antalya Lisesinden mezun olduktan sonra yeni adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan Belediye Konservatuvarının kontrbas bölümünü bitiren sanatçı konservatuvar eğitimi sırasında gece kulüplerinde bas çalmış ve birçok sanatçıya eşlik etmiştir. Askerliğini yaptıktan sonra bir gece kulübü orkestrasında Fatih Erkoç ve 1990 ile 1996 yılları arasında evli olduğu Sertab Erener'le birlikte 2 sene çalışmıştır. Çalışmalarını sürdüren Yüksel, Aykut Gürel aracılığıyla Sezen Aksu'yla tanışmıştır. Sertab Erener ile evli olan Yüksel 18 Haziran 1996 tarihinde boşanmıştır. Yüksel, boşanmalarıyla ilgili olarak "Sertab ile yaşadıklarımız herkes için örnek alınacak bir evlilik, örnek bir boşanma ve örnek bir ayrılıktır. Bunu her söylediğimde insanlar nedense kendilerine değil de tuhaf tuhaf suratıma bakıyorlar." demiştir. 2020 yılında Özlem Öztürk ile ikinci evliliğini yapmıştır.

Müzik kariyeri:

İlk albümü Med Cezir'i 1993 yılının Mayıs ayında çıkaran Levent Yüksel, 1996 yılında kariyerinde ikinci stüdyo albümü olan Levent Yüksel'in 2. CD'si'ni çıkarmıştır. 1997 yılının Temmuz ayında çıkardığı Bi'Daha teklisi o yılın en çok satan teklisi olmuştur. 1998'in Nisan ayında ise Adı Menekşe albümünü çıkarmış, 2000 yılı Ekim ayında 15 şarkıdan oluşan Aşkla albümünü çıkararak yoluna devam eden sanatçı, 27 Mayıs 2004 tarihinde Uslanmadım albümünü yayımlamış ve bu albümde Orhan Gencebay'ın şarkısı "Yarabbim"'i yeniden seslendirmiştir.

Kadın sanatçıların seslendirmiş olduğu eski şarkıları yorumladığı 26 Mart 2006 tarihinde çıkardığı Kadın Şarkıları albümü Yüksel'in toplamda yedinci albüm çalışması olmuştur. Yüksel albümü için bir röportajında, yeni albümünde neden sadece kadın şarkılarına yer verdiğini, Tanju Okan'ın, "Kadınım" şarkısı gibi erkeklere ait eserler var. Emre Altuğ ve Yaşar ile de çalışmıştır. İbret-i Alem ve Sıcak albümündeki bazı şarkıları Emre Altuğ, Levent Yüksel ile düet yaparak söylemiştir.

Levent Yüksel şarkıları:

Albümleri

1993: Med Cezir

1996: Levent Yüksel'in 2. CD'si

1998: Adı Menekşe

2000: Aşkla

2004: Uslanmadım

2006: Kadın Şarkıları

2008: Sıfır Km (Sıfır Km adlı grubuyla birlikte)

2012: Topyekûn

2017: Hayatıma Dokunan Şarkılar

Müzik videoları

1993: "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk"

1993: "Med Cezir"

1993: "Beni Bırakın"

1993: "Tuana"

1993: "Dedikodu"

1996: "Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim"

1996: "Zalim"

1996: "Karaağaç" (Sezen Aksu ile düet, Aksu videoda da yer aldı)

1997: "Bi' Daha (Kıvanch K. Versiyonu 1)"

1997: "İmkansız Aşk"

Teklileri

1997: Bi'Daha

2010: Aşk Mümkün Müdür Hala

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