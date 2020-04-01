Levent Yüksel 'Evde Kal' çağrısını şarkılarıyla yapacak
Levent Yüksel 'Evde Kal' çağrısını şarkılarıyla yapacakİSTANBUL, (DHA)- Levent Yüksel, Demirören Medya'nın düzenlediği '#EvdeKal#MüzikleKal' kampanyasına katıldı.
Levent Yüksel 'Evde Kal' çağrısını şarkılarıyla yapacak
İSTANBUL, (DHA)- Levent Yüksel, Demirören Medya'nın düzenlediği '#EvdeKal#MüzikleKal' kampanyasına katıldı. Yüksel, bugün vereceği mini konserle hayranlarıyla buluşacak.
Demirören Medya'nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği '#EvdeKal#MüzikleKal' projesi, Türkiye'yi müzikle buluşturarak moral vermeye devam ediyor.
Ev konserlerinin konuğu bu kez Levent Yüksel olacak. Bugün 21.05'te @lvntyksl Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser verecek olan Levent Yüksel, sevilen şarkılarını seslendirecek.
'#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek verilerek devam edecek.
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Kaynak: DHA