Levent Vadisine turist akını

65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi yerli ve yabancı turistlerin ağırlıyor.

Doğa tutkunları için eşsiz bir görünümü bulunan Levent Vadisi, dünyada ilginç doğal alanlar arasında yer alıyor. Neolitik çağdan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunluğundaki Levent Vadisi son dönem en çok ziyaret edilen ve görülen yerler arasında ilk sırada gelmeye başladı.

Tur şirketlerinin güzergahlarında yer alan Levent Vadisi'ne gelen yerli turistler, bölgenin eşsiz güzelliğine hayran kalıyorlar. Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinden gelen bir gurup yerli turiste Levent Vadisi hakkında bilgiler veren Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, geçmişi 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarıyla Levent Vadisi'nin de uçurumlar, mağaralar ve neolitik çağdan kalma kalıntıların bulunduğu söyledi.

Akçadağ Belediyesinin girişimleri ile bölge turizmine kazandırılan Levent Vadisinde cam olan seyir terasından da kuş bakışı ile tüm vadi izlenebiliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA