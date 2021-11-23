Levent İnanır kimdir? Levent İnanır kaç yaşında nereli?

Levent İnanır kimdir merak ediliyor. Küçük yaşta sinemaya atılan ve Sürü filmi ile adını duyuran Levent İnanır, Kadir İnanır'ın nesi oluyor, akrabalığı var mı? Levent İnanır kaç yaşındadır? İşte Levent İnanır'ın merak edilen hayatı...

Levent İnanır, sinema ve dizi oyunculuğuna erken yaşta başlamıştır. Kadir İnanır'ın yeğeni olan Levent İnanır, aynı zamanda Soner Arıca'nın da abisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Acar ile bir dönem evlilik yaşayan Levent İnanır kimdir, kaç yaşındadır? Levent İnanır hangi filmlerde rol almıştır? İşte Levent İnanır hakkında merak edilenler...

LEVENT İNANIR KİMDİR?

Levent İnanır (Levent Arıca), 16 Şubat 1962 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Levent İnanır, 1973 yılında "Çocuk Yıldız" olarak sinemaya başladı. Levent İnanır,adını "Sürü" filmiyle duyurdu. TRT için çocuk filmleri çeken Levent İnanır, televizyon dizilerinde çeşitli roller aldı.

Levent İnanır'ın ilk profesyonel filminde oynaması 1975 yılında oldu. Türk sinemasının jönü Kadir İnanır'ın yeğeni, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın kardeşi ve şarkıcı Soner Arıca'nın ağabeyi olan Levent İnanır, Neslihan Acar ile evlenmiş ve bir yıl sonra ise boşanmışlardır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

5. Ankara Film Festivali, 1993, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Ah Gardaşım

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Memur Muzaffer - 2008

Kuzey Rüzgarı - 2007

Kod Adı - 2006

Hacı - 2006

Sevda Tepesi - 2005

Harput Güneşi - 2004

Fırtına Hayatlar - 2004

Keje - 2002

Emanet - 2002

Dava/ Doz - 2001

Arabacı - 2000

Üvey Baba -2000

İmparator - 2000

Sır - 1999

Marziye - 1998

Fırat - 1997

Kapak - 1997

Kaside-i Bürde Şairi - 1997

İlişkiler - 1997

Acı Günler - 1997

Ekmek - 1996

Drejan - 1996

Hüzün Çiçeği - 1996

Çıkmaz Yol - 1996

Özlem...Düne, Bugüne, Yarına - 1995

Aşk Ve Aşk - 1993

Ayça Seni Seviyoruz - 1993

Balkan Balkan - 1993

Savcı - 1992

Aysarının Zilleri - 1992

Ah Gardaşım - 1991

Günbatımı - 1991

Eskici ve Oğulları - 1990

Ben de Yaşıyorum - 1989

Sürü - 1978

Kan - 1977

Taksi Şoförü - 1976

Köprü - 1975

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