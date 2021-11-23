Levent İnanır kimdir? Levent İnanır kaç yaşında nereli?
Türk sinemasında önemli önemli projelerde yer almış olan Levent İnanır, zaman zaman magazin dünyasında haber konusu oluyor. Usta oyuncu Levent İnanır merak konusu oldu. Levent İnanır kimdir? Levent inanır kaç yaşında, nereli? soruları araştırılıyor.
Levent İnanır kimdir merak ediliyor. Küçük yaşta sinemaya atılan ve Sürü filmi ile adını duyuran Levent İnanır, Kadir İnanır'ın nesi oluyor, akrabalığı var mı? Levent İnanır kaç yaşındadır? İşte Levent İnanır'ın merak edilen hayatı...
Levent İnanır, sinema ve dizi oyunculuğuna erken yaşta başlamıştır. Kadir İnanır'ın yeğeni olan Levent İnanır, aynı zamanda Soner Arıca'nın da abisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Acar ile bir dönem evlilik yaşayan Levent İnanır kimdir, kaç yaşındadır? Levent İnanır hangi filmlerde rol almıştır? İşte Levent İnanır hakkında merak edilenler...
Levent İnanır (Levent Arıca), 16 Şubat 1962 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Levent İnanır, 1973 yılında "Çocuk Yıldız" olarak sinemaya başladı. Levent İnanır,adını "Sürü" filmiyle duyurdu. TRT için çocuk filmleri çeken Levent İnanır, televizyon dizilerinde çeşitli roller aldı.
Levent İnanır'ın ilk profesyonel filminde oynaması 1975 yılında oldu. Türk sinemasının jönü Kadir İnanır'ın yeğeni, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın kardeşi ve şarkıcı Soner Arıca'nın ağabeyi olan Levent İnanır, Neslihan Acar ile evlenmiş ve bir yıl sonra ise boşanmışlardır.
5. Ankara Film Festivali, 1993, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Ah Gardaşım
Memur Muzaffer - 2008
Kuzey Rüzgarı - 2007
Kod Adı - 2006
Hacı - 2006
Sevda Tepesi - 2005
Harput Güneşi - 2004
Fırtına Hayatlar - 2004
Keje - 2002
Emanet - 2002
Dava/ Doz - 2001
Arabacı - 2000
Üvey Baba -2000
İmparator - 2000
Sır - 1999
Marziye - 1998
Fırat - 1997
Kapak - 1997
Kaside-i Bürde Şairi - 1997
İlişkiler - 1997
Acı Günler - 1997
Ekmek - 1996
Drejan - 1996
Hüzün Çiçeği - 1996
Çıkmaz Yol - 1996
Özlem...Düne, Bugüne, Yarına - 1995
Aşk Ve Aşk - 1993
Ayça Seni Seviyoruz - 1993
Balkan Balkan - 1993
Savcı - 1992
Aysarının Zilleri - 1992
Ah Gardaşım - 1991
Günbatımı - 1991
Eskici ve Oğulları - 1990
Ben de Yaşıyorum - 1989
Sürü - 1978
Kan - 1977
Taksi Şoförü - 1976
Köprü - 1975
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