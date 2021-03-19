Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, nereli?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Levent Gültekin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Levent Gültekin kaç yaşında, nereli? Levent Gültekin hayatı ve biyografisi! Levent Gültekin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Levent Gültekin hakkında araştırmalar yapılıyor. Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, nereli? Levent Gültekin hayatı ve biyografisi!

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1972

Kaç yaşında: 49 yaşında

Nereli: Göle

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Gültekin, üniversite yıllarına kadar eğitimine bu ilçede devam etti. Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamladı.

GAZETECİLİK HAYATI

Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlamasıyla gazetecilik mesleğine de girmiş oldu. Yaklaşık beş yıl farklı görevler aldı ve bir süre Yeni Şafak'ın haber müdürü oldu. 2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrılan Gültekin, Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi.İnternet haber sitelerinde Cenk Açık takma adıyla yazılar yazdı. 2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalıştı. Günümüzde Diken İnternet gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir.

Gündeme ilişkin yazılarının yanında bir de kitap yazmıştır. Kitabı Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı) çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır.

KİTAPLARI

• Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı), Doğan Kitap (2015)

• Onurlu Çıkış (İdeolojik Mahalleden Türkiye'ye), Doğan Kitap (2017)