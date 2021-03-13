'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt

Tuğrul Türkeş'in Levent Gültekin'e yapılan saldırıyla ilgili, "Bu saldırıları ben, CHP ya da AK Parti yapmayacağına göre, maalesef mantık bir yeri gösteriyor" sözlerine Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, "Gerçekten utan ve MHP hakkında sus artık" demişti. Türkeş, Çiçek'in tepkisine, "Ben şahsen evdeki küçük köpeklere çok acırım" sözleriyle yanıt verdi.

Gazeteci Levent Gültekin, 8 Mart'ta Halk TV'deki programı öncesi 25 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Levent Gültekin'in, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'i eleştirmesinin hemen ardından saldırıya uğraması dikkat çekmişti. Gültekin'e yönelik saldırı sonrasında, gazeteci-yazar Barış Pehlivan'a açıklamalarda bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, "Ben Tuğrul Türkeş olarak bu saldırıları yapmayacağıma göre, CHP ya da AK Parti yapmayacağına göre, maalesef mantık bir yeri gösteriyor" demişti.

BAHÇELİ'NİN DANIŞMANINDAN SERT TEPKİ

Türkeş'in bu açıklamalarına MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek tepki göstermiş, "Geçmişi utanmazlıklar dolu", "Gerçekten utan ve gerçekten MHP hakkında sus artık Tuğrul Türkeş…" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKEŞ'TEN YANIT

Türkeş, MHP'nin tepkisi sonrası yeni açıklama yaptı. Türkeş, "Ben Halk TV'ye yaptığım açıklamada 'MHP' demedim ki, yarası olan gocunur" dedi.Türkeş, MHP'nin tepkisiyle ilgili sorulan, "Bu açıklama, size yönelik ağır eleştirilere bir yanıt niteliğinde mi?" sorusuna ise 'esprili' bir üslupla "Ben küçük köpekleri severim" yanıtını verdi.

Türkeş'in 'Evdeki küçük köpekler ve onların alışkanlıkları' başlığıyla OdaTV'ye gönderdiği açıklama şöyle:

"Bugün gergin ülke gündemi ve Kovid-19'un hayatımızı etkilediği bir yılın ardından bir yazı yazmak istedim. Ben bir hayvan severim; bütün hayvanların kendi ortamlarında rahat yaşamalarını arzu ediyorum. Bu demek değildir ki başka bir tabiatın doğal yaşamından bazı hayvanları getirip evinizde bahçenizde besleyeceksiniz. Hatta genetiği ile oynanmış ve tuhaflaştırılmış evcil hayvanlara da çok acırım. Onlar gerçek değildirler. Ama ne hikmetse bu tip hayvanlara da meraklı olanlar çok.

"KÜÇÜK KÖPEKLERE ÇOK ACIRIM"

Örneğin evde beslenen küçük köpekler var değişik cinste olurlar ama ortak özellikleri ufak olmaları ve boyundan büyük seslerinin olmasıdır. Gerçek köpekler yine köpektirler ama mevcudiyetlerinin ve ebatlarının bilincindedirler. Kolluk kuvvetlerine yardımdan çiftlikte koyun gütmeye kadar birçok işlevleri vardır. Evde de olurlar ve evi beklerler. Yabancı, tanımadığı veya tehlike sezdiği kişi ve veya hayvanlara karşı görevlerini yerine getirmek için cansiperane çabalarlar. Ben şahsen evdeki küçük köpeklere çok acırım.

"BÜYÜK YAYGARA KOPARTIRLAR"

Onlar acizliklerinin farkında oldukları için haybeye bir yaygara tuttururlar ve bunun bir neticesinin de olmayacağını bilirler. Onların tek derdi sahibine yaranmaktır; bir ödül bisküvisi kapmak hatta sahibini ziyadesi ile memnun edebilirse yağlı bir kemik bile nasiplerinde olabilir. O garipler bu küçük ödüller için büyük yaygaralar kopartırlar.

"ÜSTÜNE GİTSENİZ KORKAR VE SİNERLER"

Hayvanları yeterince tanımayan veya hayatında hiç hayvan beslememiş olanlar bu vaveyladan tedirgin olabilirler. Olmayın! Bu küçük köpekler sadece sahibinin isteği ve onun keyfi doğrultusunda hareket ederler ve üstüne gitseniz korkar ve sinerler. Yazık! Bunlarınki de böyle bir hayat."