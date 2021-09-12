Letonya'da sokak ortasındaki askeri tatbikat tepki çekti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Letonya'da sokak ortasındaki askeri tatbikat tepki çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Letonya'da sokak ortasında tam teçhizatlı ve makineli tüfek taşıyan askerler caddede yürüyenleri korkuturken, olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın bir parçası olduğu ortaya çıktı.

Letonya'da sokak ortasında tam teçhizatlı ve makineli tüfek taşıyan askerler caddede yürüyenleri korkuturken, olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın bir parçası olduğu ortaya çıktı. Bölge sakinleri olaya tepki gösterdi.

Letonya ordusu tarafından başkent Riga'nın ana caddelerinde gerçekleştirilen Namejs-2021 Askeri Tatbikatı sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sokak ortasında tam teçhizatlı askerlerin makineli tüfekler taşıması ve havaya ateş açması caddede yürüyenleri korkuttu. Annesinin kucağındaki bir çocuk, silahlı bir askeri görünce çığlık atarken, sokak ortasındaki tatbikata ait görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Letonya Savunma Bakanlığı, olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın bir parçası olduğunu açıkladı. Bakanlık askerlerin tatbikat için sokakta olduğunu belirterek, askeri tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu tür tatbikatlar sırasında ses çıkaran ancak tehlike oluşturmayan mermiler kullanıyoruz ancak bu durum yanlış anlaşıldı. Bu nedenle özür dileriz ama halkımızı da tatbikatlar için anlayış göstermeye davet ediyoruz" denildi.

Öte yandan Letonya Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi bu tatbikatlarda, askerlerin son durumlarını değerlendirmeyi ve birimlerin birlikte çalışabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

(Serkan Bayar/İHA)

Letonya'da sokak ortasındaki askeri tatbikat tepki çekti

Letonya'da sokak ortasındaki askeri tatbikat tepki çekti

Letonya'da sokak ortasındaki askeri tatbikat tepki çekti

Letonya'da sokak ortasındaki askeri tatbikat tepki çekti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Fuat Oktay Vahap Seçer Ersin Tatar İbrahim Altay
Magazin Kylie Jenner Haluk Levent Yeşim Salkım Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Letonya'da sokak ortasındaki askeri tatbikat tepki çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 00:22:14. #1.17#