Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilin tadını çıkarıyor
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Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilin tadını çıkarıyor

Model Camila Morrone ile 3 yıldır aşk yaşayan Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio tatilde kameralara yakalandı. Dicaprio ve Morrone'nin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

11.09.2020 00:32 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:39

45 yaşındaki Akademi ödüllü Hollywood oyuncusu Leonardo DiCaprio ile 23 yaşındaki model sevgilisi Camila Morrone tatilde görüntülendi. Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio, uzun bir süredir birlikte olduğu Morrone ile bolca yüzüp eğlendiler.

Plajda güneşin keyifini çıkaran DiCaprio'nun, boynunda bir havlu ve başında şapkası ile kolunu sevgilisinin beline doladığı görüldü. İkili, bir süre kumsalda dolaştı. Camila Morrone, plaj için beyaz bir bikini üstü ve ona uygun olarak etek tercih etti.

TANINMAMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Ünlü aktör tanınmamak için şapka taktı ve bir süre başını eğerek yürüdü.

Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilin tadını çıkardı
Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilin tadını çıkardı
Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilin tadını çıkardı
Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilin tadını çıkarıyor
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