Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Sorunun yanıtını öğrenmek isteyen seyirciler, yarışmacının vereceği cevaba odaklanırken bir yandan da doğru yanıtın peşine düşüyor. Hem bilgi edinme hem de eğlenme imkânı sunan yarışma, izleyicilere ekran başında yarışmacı gibi hissettiriyor. Peki,Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri "Mona Lisa", 1911'de Louvre Müzesi'nden kim tarafından çalınmıştır?

LEONARDO DA VİNCİ'NİN ÜNLÜ ESERİ "MONA LİSA", 1911'DE LOUVRE MÜZESİ'NDEN KİM TARAFINDAN ÇALINMIŞTIR?

A: Pablo Picasso

B: Leonardo da Vinci

C: Eski bir müze çalışanı

D: "Mona Lisa"nın torunu

Cevap : C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en fazla ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü kazanılıyor. Yarışmacı istediği an çekilebilir ve en son doğru yanıtladığı sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmaya veda edebilir.