Lenovo Z6'nın Snapdragon 730 ile Geleceği Doğrulandı

Geçtiğimiz nisan ayında Snapdragon 855 yonga setine sahip Lenovo Z6 Pro'yu tanıtan Lenovo, cihazın 'normal' versiyonu olacak olan Z6 hakkında da bazı teknik detayları paylaştı.

Şirketin başkan yardımcısı Chang Cheng, Lenovo Z6 ile ilgili bilgileri Weibo hesabından açıkladı. Cihazın Snapdragon 730 yonga setine sahip olacağını belirten Cheng, Z6'da yer alacak bu çipsetin, Qualcomm'un 2018 amiral gemisi olan Snapdragon 845'ten daha hızlı olduğunu paylaştığı Geekbench skoruyla birlikte bizlere gösterdi.

Bu yılın başlarında Snapdragon 730G ve Snapdragon 665 ile birlikte tanıtılan Snapdragon 730, orta fiyatlı telefonları hedef almasına rağmen 8 nm teknolojisiyle birlikte hem performans hem de güç tüketimi bakımından amiral gemi çipsetlerden geri kalmıyor. Vulkan 1.1 Graphics API destekli Adreno 618 GPU ile gelen Snapdragon 730, Qualcomm Kryo 470 CPU ile birlikte %35 oranında performans artışı vadediyor. 2 çekirdeği 2.2 GHz, 6 çekirdeği de 1.8 GHz saat hızında çalışan Snapdragon 730, orta seviye işlemci pazarındaki en güçlü adaylardan biri konumunda.

Lenovo Z6'nın sahip olacağı yonga seti artık biliniyor olsa da cihazın diğer teknik özellikleri hala belirsizliğini koruyor. Lenovo'nun yapacağı tanıtımla birlikte cihazın tüm detaylarını öğrenmiş olacağız.