Lenovo 5G Desteğine Sahip Tab M10 Tableti Piyasaya sürecek!

Lenovo, daha önce piyasaya sürdüğü Tab M10 serisi tabletlerine yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor. Şirketin bu yeni tableti, 5G desteğine sahip olacağı bildirildi. Cihazın, teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

Bilgisayar alanında üst sıralarda yer alan Lenovo, yeni bir cihaz ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket özellikle pandemi döneminde tablet cihazlarına daha fazla önem vermeye başladı.

Birçok insan, evden çalışma yapıyor ve öğrenciler online ders üzerinden eğitimlerine devam ediyor. Bu durum tablet ve bilgisayar satışlarında büyük bir patlamaya neden oldu. Üretimde yaşanan bu artış, teknoloji firmalarının işlemci temininde zorlanmasına neden oldu.

Çinli Lenovo şirketi bu durumda bile cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. Şirket şimdi de, Tab M10 ailesinin yeni tabletlerini piyasaya sürmeye hazırlandığını bildirdi. Bunların arasında serinin beşinci nesil (5G) hücresel iletişimi destekleyen ilk modeli olacak.

Lenovo 5G Desteğine Sahip Tab M10 Tableti Piyasaya sürecek!

Özellikle yeni ürünle ilgili bilgiler Google Play Console veritabanında ve Geekbench karşılaştırmasında yer aldı. Cihaz, TB-X607Z kod adı altında görünüyor ve ticari pazara Tab M10 5G adı altında girebilir.

Raporlara göre, tablet, 2.0 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz Kryo 560 işlemci çekirdeği, bir Adreno 619L grafik hızlandırıcı ve bir Snapdragon X51 5G hücresel modem içeren bir Qualcomm Snapdragon 690 işlemci alacak.

4GB RAM/6 GB RAM olmak üzere iki seri halinde gelecek. Tablet güncel İşletim sistemi olan Android 11 ile geleceği bildirildi.

Tabletin 1920 × 1200 piksel çözünürlüğe ve 240 DPI (inç başına nokta) piksel yoğunluğuna sahip bir WUXGA ekran ile donatılacağı biliniyor. Kamera sistemi hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Muhtemelen, cihaz yalnızca Wi-Fi destekli bir sürümde de mevcut olacaktır. Resmi duyuru cari çeyrekte yapılabilir.

Lenovo, 90 Hz Ekrana ve Snapdragon 870 İşlemciye Sahip Yeni Bir Tableti Piyasaya Sürecek!

Çinli Lenovo, Pad Pro 2021 tabletin yakında piyasaya çıkacağını gösteren bir dizi teaser görüntüsü yayınladı. Yeni tablet, şirketin kendi yazılımı olan ZUI 12.5 eklentisiyle Android 11 işletim sistemini altında çalışıyor olacak.

Cihaz, Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisini temel alacak. Yonga seti, 3.2 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz Kryo 585 çekirdeğini entegre edecek. Pad Pro tablet, Adreno 650 grafik hızlandırıcı ve bir Snapdragon X55 5G hücresel modeme sahip olacak.

Ek olarak tablet, 2560 × 1600 piksel, 800.000: 1 kontrast oranı ve 600 cd/ m2 parlaklığa sahip yüksek kaliteli bir OLED 2.5K formatına sahip olacak.

Yenileme hızı 90 Hz olacağı ve kullanıcılarını memnun edeceği açıklandı. Ayrıca HDR10 ve DolbyVision desteğinin yanı sıra TÜV Rheinland sertifikalı göz yorgunluğu giderici bir teknolojiye sahip olacak.

İnternet kaynaklarına göre tablet, 128 GB kapasiteli dahili bir hafızaya sahip olurken, 8 GB RAM alacağı açıklandı. Ayrıca tablet, dört hoparlöre, bir USB Type-C bağlantı noktasına ve bir microSD kart yuvası olan bir ses sistemine sahip olacak.

Kaynak: Tekmoloji