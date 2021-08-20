Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi tamamlandı
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Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi tamamlandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Lenf kanserine yakalandığını öğrendiği için Arka Sokaklar dizisinden ayrılan oyuncu Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşarak "Tedavinin bitişini kutluyoruz" diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan komiser rolünü oynayan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandı. Bir süredir tedavi gören genç oyuncudan beklenen haber geldi.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Tedavi sürecini sık sık takipçileriyle paylaşan Aksoy, annesiyle kahve içtiği bir fotoğrafı yayınlayarak tedavisinin tamamlandığını söyledi. Oyuncu, paylaşımında "Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım. Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz. Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun. Dualarım sizlerle" dedi.

Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi tamamlandı

ANNESİNİN GENÇLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan 32 yaşındaki annesinin gençliği de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Güliz İncekara ile "Anne gibi değil aynı abla gibi görünüyor" yorumları yapıldı.

Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi tamamlandı
Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi tamamlandı
Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi tamamlandı
Lenf kanseri tedavisi gören oyuncu Boğaç Aksoy, son kemoterapi seansına girdi
Lenf kanseri tedavisi gören oyuncu Boğaç Aksoy, son kemoterapi seansına girdi
Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor
Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor
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Arka Sokaklar'ın Volkan komiseri Boğaç Aksoy tedavi sürecini anlattı: Kemoterapi ağustosta bitecek, inşallah setlere döneceğim
Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi tamamlandı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi tamamlandı - Haberler Magazin
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