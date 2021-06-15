Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Lenfoma kanserine yakalanan Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Boğaç Aksoy, tedavisine devam ediyor. Bu süreçte sık sık sosyal medya hesabından durumu hakkında bilgiler veren Aksoy, son olarak kemoterapi gördüğü anlarda çektiği bir videosunu paylaştı.

Kanal D'nin yıllardır ekranlarda olan dizisi Arka Sokaklar'da Volkan Komiser karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

"OLASI KOMPLİKASYONLARIN HEPSİNDEN AZAR AZAR YAŞADIM"

Bu süreci sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, kemoterapi aldığı anlarda çekilen bir videosunu yayınladı. Oyuncu paylaşımında sevenlerinin desteğini isteyerek şu ifadeleri kullandı: "3.kür kemoterapiden herkese selam. Hastalığı ve tedavi sürecimi artık sindirdim. İlk kemo alırken beni nasıl bir sürecin beklediğini sadece biliyordum. Yaşanabilecek komplikasyonlardan haberim vardı fakat nasıl bir his olduğunu bilemediğim için bu bende sebepsiz korku ve huzursuzluk yaratmıştı. Yaşadıkça gördüm ki evet bu bir süreç ve elbet ki geçiyor. Olası komplikasyonların hepsinden azar azar yaşadım ve gördüm ki başa çıkabiliyorum. İnsan bilmediği tanımlayamadığı şeyden korkarmış, süreci bilmekten ziyade sindirmek daha önemliymiş."

"SAĞLIĞINIZ İYİYKEN KIYMETİNİ BİLİN"

"Şimdi bu anı sizlerle paylaşıyor olabilmem bile benim için çok büyük bir güç halsizliğim yorgunluğum bir yandan, sizlerin sevgisi duası diğer hastalara moral olmak ayrı bir yandan. Yalan yok zorlu bir süreç. Her gün yaptığım aktiviteleri tedavideyken yapamıyordum. Araba kullanmayı çok özlemiştim. Hatta yürümek bile lükstü benim için. Kür sonrası kendimde gücü topladığımda o yürüme hissini, araba kullanırken ki mutluluğumu size tarif bile edemem. Böyle bir his yaşamadım çünkü. 30 yıldır sahip olduğunuz ve bir fiil kullandığınız şeyi kaybettiğinizi sonra tekrar kazandığınızı düşünün. Umarım sizler, bu mutluluğu yaşamak zorunda kalmazsınız. Sağlığımız çok kıymetli arkadaşlar bir kez daha değerini bilin. Fırsatınız varken ona iyi bakın ve tadını çıkarın."

Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları paylaştı
Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları paylaştı
Arka Sokaklar'ın Volkan komiseri Boğaç Aksoy tedavi sürecini anlattı: Kemoterapi ağustosta bitecek, inşallah setlere döneceğim
Arka Sokaklar'ın Volkan komiseri Boğaç Aksoy tedavi sürecini anlattı: Kemoterapi ağustosta bitecek, inşallah setlere döneceğim
Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı
Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı
Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları paylaştı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Muharrem İnce Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Selma Ergeç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları paylaştı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 13:32:23. #1.15#

title