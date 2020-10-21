Lekki Massacre ne demek? Lekki nerede? Lekki'de neler oluyor?
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Lekki Massacre ne demek? Lekki nerede? Lekki'de neler oluyor?

21.10.2020 09:30 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:36
Lekki Massacre ne demek? Lekki nerede? Lekki'de neler oluyor?

Lekki Massacre ifadesi sosyal medyada gündem oldu. Nijerya'nın bir kenti olan Lekki'de meydana gelen protestolar sonrası konuşulan konular arasında olan Lekki Massacre ne anlama geliyor? İşte, Lekki hakkında detaylar...

Lekki nerede, hangi bölgede? Lekki Massacre nedir? Twitter'ın gündemine oturan Lekki Massacre, Nijerya'da yaşanan gelişmeler sonrası araştırılan konular arasına girdi. Lekki Massacre anlamı merak konusu oldu.

LEKKİ MASSACRE NE DEMEK?

''Lekki Massacre'' şeklinde ifade edilen kelime, Lekki kentinde meydana gelen protestolar nedeniyle sosyal medyada açılan bir başlıktır ve ''Lekki Katliam'' şeklinde bir anlama sahiptir.

LEKKİ NEREDE?

Lekki , Nijerya'nın Lagos Eyaleti'nde bir şehirdir. Lagos şehrinin güneydoğusunda yer alır ve doğal yarımada olarak bilinir. Nijerya ise Afrika'da bir ülkedir.

LEKKİ'DE NELER OLUYOR?

Lagos'ta polisin şiddetini protesto eden göstericilere Nijeryalı askerlerin ateş açtığı ve birçok tanığa göre yetkililerin sokağa çıkma yasağı koyması nedeniyle en az iki kişinin vurulduğu söyleniyor.

Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre, askerlerin Nijerya'nın en büyük kentinin Lekki semtinde, saatler önce yetkililer tarafından getirilen sınırsız sokağa çıkma yasağına karşı toplanan protestoculara ateş açtığını yer aldı. Diğer yandan çıkan çatışmalarda da hayatını kaybedenlerin olduğu öne sürülüyor.

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