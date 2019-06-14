Leke 9. yeni bölüm fragmanı izle: Leke sezon finali yapıyor!

Leke 9. yeni bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Leke sezon finali fragmanında Cem ile Yasemin konuşurken Yasemin, "Anlatsam inanacak mısın? Ben yanlışlıkla bir tekneye bindim. Bütün bunlar başıma geldi desem inanacak mısın?" dedi. Cem ise elinde açık olarak beklediği yüzük kutusunu kapatarak"Ben seninle bir hayat kurmak istedim. Ben seni seviyordum ya… Sen Belkıs'tan bile aşağılıkmışsın!" sözlerini söyledi. Peki heyecanla beklenen Leke sezon finalinde başka neler olacak? Leke 8. son bölümde neler oldu?

LEKE 9. YENİ BÖLÜM (LEKE SEZON FİNALİ) NELER OLACAK?

Leke 9. bölümüyle sezon finali yapacak. Sevenlerinin merakla beklediği Leke sezon finalinde Cem, Arda'nın yakasından tutup duvara yasladı. Cem "Başından beri biliyordun değil mi? Canımı daha fazla yakmak için ona aşık olmamı bekledin." dedi. Birkan'ın Serpil'in kardeşi olduğunu öğrenen Yasemin şaşırırken başka bir sahnede Serpil Birkan'a "Ya onlar bizi bitirecek, ya biz onları!" diye uyarıda bulundu.

LEKE 8. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Leke 8. son bölümde Arda, geçirdiği ağır ameliyat sonrası kendine gelir ancak yaşananları hatırlamaz. Cem ve Ferhan, Arda'nın başında bekler. Birkan, Arda'nın uyandığını öğrenir öğrenmez yanına gider. Cem, Birkan'ı etrafında dahil görmek istemez. Diğer taraftan Yasemin'in Fischer'a attığı tokadın görüntüleri internete düşer. Yasemin, bu görüntüleri Serpil'in haber vermesiyle izler. Görüntüleri izleyen Cem, Yasemin'e karşı haksızlık yaptığı için kendisini affetmez. Yasemin'den özür dilemek isteyen Cem, ona ulaşamayınca bir mektup yazar. Serpil'le yüzleşen Cem, Mehmet'in büyük bir oyun oynadığına emin olur. Cem, elinde görüntülerle şirkete gider ve Mehmet'in karşısına geçip hesap sorar. Herkes Mehmet'in gerçek yüzünü öğrenir.