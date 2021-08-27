Left 4 Dead 2, Steam'de büyük indirime girdi!
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Left 4 Dead 2, Steam'de büyük indirime girdi!

Left 4 Dead 2, Steam'de büyük indirime girdi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

17 Kasım 2009'da Valve tarafından yayınlanan popüler zombi temalı oyun Left 4 Dead 2 için Steam'de büyük bir indirim başladı.

Piyasaya çıkışının üstünden 12 yıl geçmesine rağmen, hala en iyi co-op oyunları arasında gösterilen Left 4 Dead 2, Steam Mevsim İndirimleri en çok satan oyunlar arasında yer aldı. Eğer Steam Mevsim İndirimleri kapsamında oyunu kütüphanenize dahil etmediyseniz, oyunu satın almak için bir şansınız daha var.

Left 4 Dead 2, 30 Ağustos'a Steam'de %80'lik bir indirimle satılacak. Bu indirim ile oyunun 18.50 TL olan fiyatı 3.70 TL'ye düşüyor. Eğer arkadaşlarınızla keyif alacağınız bir oyun arıyorsunuz Left 4 Dead 2'yi deneyimleyebilirsiniz.

Left 4 Dead'deki salgın olan Yeşil Grip virüsünün çıkardığı mutasyondur, ilk olarak Pensilvanya'da başlamış ve kendini geliştirmiştir. Hastalığın çıkmasından itibaren yaklaşık 3 hafta sonra güçlü mutasyonlar ortaya çıkmıştır. Hayatta kalan 4 karakter hastalıktan arınmış güvenli bir yer bulma arayışıyla sürekli hareket halindedirler.

LEFT 4 DEAD 2 TANITIM FRAGMANI

Ödüllü Left 4 Dead'in merakla beklenen devamı olan Left 4 Dead 2 (L4D2), sizi zombilerin istila ettiği dünyasına bekliyor.

L4D2'nin Savannah'dan New Orleans'a uzanan beş yeni senaryosunda şehirleri, bataklıkları ve mezarlıkları arkadaşlarınızla birlikte zombilere dar edin!

Klasik ve geliştirilmiş silahlarla tepeden tırnağa donanmış dört yeni sağ kalandan birini seçin. Ateşli silahların yanı sıra elektrikli testereler, baltalar ve elbette en tehlikeli yakın dövüş silahı olan ölümcül tavayı kullanarak enfektelerin canına okuyun.

Yeni silahları, yeni eklenen üç adet korkunç Özel Enfekte üzerinde (veya kapışma modunda) test edin. Ayrıca dehşet verici Çamur Adamlar da dahil beş yeni özgün enfekte ile karşılaşacaksınız.

AI Director 2.0, L4D'in aksiyon dolu, çılgın oynanışını bir üst seviyeye taşımaya yardımcı olacak. Bu geliştirilmiş "Yönetmen" siz savaşırken hava durumunu, gitmeniz gereken yolları prosedürel olarak değiştirmenin yanında düşman sayısını, efektleri ve sesleri performansınıza bağlı olarak ayarlayacak. L4D2 size her oynayışınızda, oyun tarzınıza özel tatmin edici ve eşsiz bir deneyim sunmayı garanti ediyor.

LEFT 4 DEAD 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit/ Vista 32/64/ XP
  • İşlemci: Pentium 4 3.0GHz
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: Video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 or better
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX 9.0c compatible sound card

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit/ Vista 32/64/ XP
  • İşlemci: Intel core 2 duo 2.4GHz
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: Video Card Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 or better
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX 9.0c

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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