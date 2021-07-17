LEC Yaz Mevsimi 6.hafta 1.gün maçları tamamlandı

Mad Lions ve Schalke altıncı haftaya mağlubiyetle başlarken Fnatic ekibi Astralis'i ezdi geçti

LEC 2021 Yaz Mevsimi altıncı hafta mücadeleleri beklendiği gibi çok hızlı başladı. Üçüncü sıradaki Misfits Gaming ligin alt sıra takımlarından Excel'e karşı hata yapmadı ve gözünü Rogue ile Mad Lions maçına dikti. Temsilcimiz Broken Blade'nin ekibi her ne kadar Rogue'a çelme takmayı başaramasa da yaz mevsiminin en zayıf takımlarından SK Gaming, Armut'lu Mad Lions karşısında sürpriz bir galibiyet aldı.

Öte yandan mevsime istediği gibi başlayamayan fakat daha sonrasında işleri yoluna koyan Fnatic, rakibi Astralis'i zorlanmadan mağlup etti ve liderliğini korudu. Bwipo'nun giderek orman rolünü benimsemesinin ardından takımda roller net oturmuş durumda. Caps'in de yalnızca son maçlarda kendini bulduğunu düşünürsek LEC'deki bir diğer temsilcimiz Nisqy, özellikle takım savaşlarında gösterdiği performansla ligin en iyi orta koridoru gibi gözüküyor.

LEC Yaz Mevsimi 6.hafta 1.gün sonuçları:

Excel 0 — 1 Misfits Gaming

Rogue 1 — 0 Schalke 04

Mad Lions 0 — 1 SK Gaming

Fnatic 1 — 0 Astralis

G2 1 — 0 Vitality

Yukarıdaki karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Altıncı haftayı Cumartesi gecesi saat 22: 00'da başlayacak LEC tarihinin en büyük rekabeti G2 vs FNC derbisiyle kapatacağız. Geçtiğimiz hafta Rogue karşısında alınan galibiyetin ardından yükselişe geçen G2 ile lider Fnatic'in mücadelesini kaçırmayın. Haftanın kalan fikstürü şu şekilde:

Cumartesi

18: 00 SK Gaming vs Excel

19: 00 Schalke 04 vs Misfits Gaming

20: 00 Vitality vs Mad Lions

21: 00 Rogue vs Astralis

22: 00 G2 vs Fnatic

Kaynak: Playerbros