League of Legends Yaz Etkinliği Birkaç Bölüme Ayrılacak
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League of Legends Yaz Etkinliği Birkaç Bölüme Ayrılacak

League of Legends Yaz Etkinliği Birkaç Bölüme Ayrılacak
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Sentinels of Light ve Viego'nun ortaya çıkması ile birlikte League of Legends dünyasında genişletilmiş evreni daha da detaylandırdı.

Sentinels of Light ve Viego'nun ortaya çıkması ile birlikte dünyasında genişletilmiş evreni daha da detaylandırdı.

League of Legends

Geliştirici Riot Games, oyuncularla etkileşim kurmanın yeni yollarını bulmaya çalışırken League of Legends etkinlikleri her yıl büyüyor gibi görünüyor. Görevlerin ve ilgili ödüllerin standart hale gelmesiyle birlikte, birçok oyuncunun RPG benzeri tuhaf bir diyalog özelliğine sahip Spirit Blossom etkinliğine de iyi yanıt verdiği görülüyor.

Yakında başlayacak olan Ruination etkinliği ile geliştiriciler her zamankinden daha büyük olmaya karar verdiler. İlk olarak, etkinlik görünümlerinin hepsinin irfan kanonları olduğu doğrulandı, yani Vayne ve Riven, yalnızlıklarına rağmen Sentinel'lerle gerçekten birlikte çalışıyorlar.

İkinci olarak, etkinlik, Spirit Blossom etkinliğinde mevcut olan diyalog yoluyla hikaye anlatımını geri getirecek ve umalım ki, diyalog o kadar kötü hissettirmesin diye, ilk yinelemeden biraz daha fazla işe yaramıştır.

Üçüncüsü ve muhtemelen League of Legends'daki yaz etkinliğinin en heyecan verici kısmı, Riot Games tarafından diğer oyunlara yayılacak olmasıdır. Bu fantastik yaratıkların Valorant'ta ortaya çıktığını hayal etmek zor ama Legends of Runeterra ve Teamfight Tactics onları dahil etmekte pek sorun yaşamamalı. TFT ayrıca sette birkaç değişiklik almaya yakın, bu yüzden kostümler muhtemelen takip edecek.

Kaynak: Turkmmo

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