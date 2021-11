Dünyada en çok çevrimiçi oyuncuya sahip oyun olan League of Legends 2021 Sezonu ödülleri ne zaman dağıtılacak ve sezon ne zaman tamamlanacak? sorularına yanıt verdi. İşte yakında tamamlanacak olan sezonun bitiş tarihi ve derecenize göre alacağınız ödüller!

LEAGUE OF LEGENDS 2021 Sezonu ödülleri

League of Legends dereceli sezonu 16 Kasım 2021 yerel sunucu saatiyle 00.00'da sonlanıyor. Yani saat 23.59'da yükleme ekranındaysan (şampiyon seçimi ekranı değil), ödül ilerleyişinde sayılan son oyununu oynuyorsun demektir.

Ödüller 16 Kasım saat 00.00'daki aşamana göre hesaplanacak. Yani sezon boyunca ulaştığın en yüksek derecen değil, o saatteki derecen (ve yukarıda bahsettiğimiz son oyun) baz alınacak. O saatten önce gerçekleşen erimeler veya küme düşüşleri sayılacak. Eğer LP'nin eriyeceğini düşünüyorsan, oyun oynamanı tavsiye ederiz.

Eğer sezonu Altın veya üstünde bitirerek Şanlı Blitzcrank kostümünü kazandıysan ama şampiyona sahip değilsen, ödüller dağıtılırken Blitzcrank de otomatik olarak hesabına eklenecek.

Ustalık ve üstü 15 Kasım saat 23.45'te kilitlenecek. Tırmanış güncellemelerinden önce tamamlanmayan Oyunlar sayılmayacak. Bu yüzden Ustalık Aşaması'na yükselmek için son dakikayı bekleme!

Sezon sonlandığında dereceli erimesi devre dışı bırakılacak.

2021 Sezonu ödülleri'ni ne zaman alacaksın?

Dereceli ödülleri bu yıl da görev sistemiyle dağıtılacak ve onları almak için yapman gereken tek şey giriş yapmak. Ödülleri 11.23 Yaması'yla birlikte 16 Kasım'da dağıtmaya başlanılacak ve bunlar 15 Aralık'a kadar tüm hesaplara verilmiş olacak.

DERECELİ SİHİRDAR VADİSİ TEKLİ/ÇİFTLİ VE ESNEK SIRA

Sihirdar Vadisi Tekli/Çiftli ya da Esnek'te Altın veya üstüne ulaşan her oyuncu Şanlı Blitzcrank kostümü kazanacak. Bu yıl her iki sıra için de özgün Şanlı Blitzcrank renkleri veriyoruz. Tekli/Çiftli ve Esnek sırada Platin ve üstüne yerleşen oyuncular, söz konusu sıralardaki önceki renkleri de alacak. Yani her zamanki gibi, Altın'dan daha yukarıda bir aşamaya ulaştıysan ilave kostüm renkleri de alacaksın (Altın'ın üzerindeki her bir derece için farklı bir renk! Yapabilirsin, sana inanıyoruz!).

SİHİRDAR VADİSİ SIRALARI 2021 Sezonu ödülleri

Demir: Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi

Bronz: Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi

Gümüş: Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi

Altın: Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Şanlı kostüm, Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi

Platin: Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Şanlı kostüm, Şanlı kostüm rengi (aşamaya göre), Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi

Elmas: Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Şanlı kostüm, Şanlı kostüm rengi (aşamaya göre), Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi

Ustalık: Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Şanlı kostüm, Şanlı kostüm rengi (aşamaya göre), Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi

Üstatlık: Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Şanlı kostüm, Şanlı kostüm rengi (aşamaya göre), Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi

Şampiyonluk: Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Şanlı kostüm, Şanlı kostüm rengi (aşamaya göre), Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi

Sihirdar Vadisi dereceli ve takdir sezonu, 11.22 Yaması'nın son gününde yerel saatle 23.59'da sona erecek. Dereceli ödülleri, Çin dışındaki tüm sunucularda 11.23 Yaması esnasında 16 Aralık tarihine kadar dağıtılacak. Çin sunucusundaki oyuncularsa ödüllerini 11.24 Yaması'nda alacak.

Clastwh sezonu Güney Doğu Asya ve Çin dışındaki tüm sunucularda 11.22 Yaması'nın son gününde yerel saatle 23.59'da sona erecek. Bu bölgelerin Clash ödülleri 11.23 Yaması boyunca ve 16 Aralık tarihine kadar dağıtılacak.

