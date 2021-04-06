Lazer epilasyonda bacaklarında 'yanık oluştuğu' iddiasıyla şikayetçi oldu

İZMİR'deki güzellik merkezinde, lazer epilasyon yaptırırken vücudunda 1'inci derecede yanıklar oluştuğunu iddia eden Sibel Bilir (44), şikayetçi olup, savcılığa dilekçe vereceğini söyledi.

İZMİR'deki güzellik merkezinde, lazer epilasyon yaptırırken vücudunda 1'inci derecede yanıklar oluştuğunu iddia eden Sibel Bilir (44), şikayetçi olup, savcılığa dilekçe vereceğini söyledi. Bilir, "Beni arayıp, şikayetimi geri almam durumunda sınırsız hizmet vereceklerini, yaşanılan olumsuz durum nedeniyle yaptıkları işlem ücretini geri ödeyeceklerini söylediler. Kabul etmeyip, gerekli yerlere şikayetimi yaptım" dedi.

Konak ilçesindeki güzellik merkezine giden kuaför Sibel Bilir, 17 Şubat'ta lazer epilasyon seansına girdi. Seans sırasında bacağının yandığını hisseden Bilir, iddiaya göre görevliden lazerin derecesini düşürmesini söyledi ancak görevli seansa aynı dereceyle devam etti. Seansı yarım bırakıp, evine dönen Bilir, kısa bir süre sonra vücudunda şiddetli yanma ve acı hissetti. Bacağının su topladığını gören Bilir, durumu telefonla güzellik merkezi görevlilerine bildirip, doktora gideceğini söyledi. Bilir'i güzellik merkezine davet eden görevliler, doktora gitmeden önce firmadaki dermatologa görünmesini istedi. Dermatolog tarafından sürmesi için pomat verilip, "Birkaç güne kadar geçer" denilerek gönderilen Bilir, 3 günün sonunda ağrılara dayanamayarak Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan kontrolde Bilir'in bacağında 1'inci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Bilir, hastaneden aldığı raporla Alsancak Polis Merkezi'ne gidip, şikayetçi oldu. Bilir, savcılığa da dilekçe vereceğini söyledi.

'MADDİ VE MANEVİ YÖNDEN ZOR BİR SÜREÇTİ'Vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle çalışamayıp, işinden geri kaldığını ve yaşadıklarından psikolojik olarak çok etkilendiğini belirten Bilir, "Güzellik merkezinin şikayetçi olduğumdan haber i yoktu. Öğrendiklerinde beni arayıp, şikayetimi geri almam durumunda sınırsız hizmet vereceklerini, yaşanılan olumsuz durum nedeniyle yaptıkları işlem ücretini geri ödeyeceklerini söylediler. Kabul etmeyip, gerekli yerlere şikayetimi yaptım. Görüşmeye gittiğimde çalışamadığım için yaşadığım maddi ve manevi kaybı karşılayacaklarını ifade edip, IBAN numaramı istediler. Aradan geçen zamanın ardından herhangi bir ödeme yapılmadı. Gerekli yerlere şikayet ettim" diye konuştu.

Güzellik merkezi yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ