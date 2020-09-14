Lazanya nasıl yapılır? Lazanya yemek tarifi, lazanya tarihçesi nedir, lazanya için gerekli malzemeler Lazanya çok karışık bir yemek gibi görülse de yapılışı aslında çok kolaydır. Sizler için en iyi lazanya tarifini paylaşacağız. Lazanya nasıl yapılır? Lazanya yemek tarifi, lazanya için gerekli malzemeler...

Lazanya deyince hepinizin aklına Garfield geliyor değil mi? Belki de çoğumuz lazanyayı Garfield çizgi filminden duymuşuzdur. Lazanya tarifi İtalyan mutfağına özgü bir tariftir. Özel bir biçimde hazırlanmış İtalyan makarnası olan lazanya tarifini en lezzetli haliyle evinizde hazırlayıp afiyetle yiyebileceksiniz.

LAZANYA NEDİR?

Lazanya, peynir, domates sosu veya ragù (bir tür et sosu) ile yapılan İtalya asıllı bir yemektir. Türkiye'de benzeri su böreğinin domates soslu ve daha sulu pişirilmiş bir çeşidi denilebilir. Farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yapılabilen yemeğe, ricotta veya mozzarella peyniri eklenebilmektedir.

Lazanya sözcüğü, başta pişirme kabının adı olsa da, günümüzde sadece yemeğin adına lazanya denilmektedir. İngilizce konuşan ülkelerde "lasagne" sözcüğü kullanılsa da Amerika'da "lasagna" olarak geçmektedir.

LAZANYA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Lazanya için farklı tarifler mevcuttur. Örneğin ricotta ve mozzarella gibi İtalyan peynirleri kullanılabilmektedir. Klasik türdeki "Lasagne alla Bolognese" sadece Parmesan peyniri kullanmaktadır. Genel olarak domates türevi sosları kullanılabileceği gibi, "besciamella" (Beşamel sos) da kullanılmaktadır.

Ancak temel tariflerin dışına çıkıldığında, ıspanaklı, deniz ürünlü, etli, sebzeli lazanyalar görülebilmektedir. Lazanki ise Beyaz Rusya ve Polonya gibi Doğu Avrupa'da yenilen bir lazanya çeşididir.

Lazanya tarifi

LAZANYA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

LAZANYA HAMURU İÇİN MALZEMELER

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

300 gr un

1/4 limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

BEŞAMEL SOS İÇİN MALZEMELER

500-1000 gr süt

Muskat rendesi

50 ml sıvı yağ

50 gr un

Tuz

BEŞAMEL SOS HAZIRLANIŞI;

Un ve yağı kavurun. Üzerine süt ilave edip kaynatın. Ocaktan indirmeden önce tuz ve muskat rendesini ekleyin.

BOLONEZ SOS İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı su

2 adet orta boy domates

5 gram sarımsak

Tuz

Karabiber ve defne yaprağı

250 gram dana kıyma

Sıvı yağ veya tereyağı

2'şer çorba kaşığı rendelenmiş havuç, soğan, kereviz, biber

2 çorba kaşığı salça

LAZANYA NASIL YAPILIR?

Kıymayı soteleyin. Üzerine sarımsak ve soğani ilave edin. Kereviz ve havucu da ekleyerek sotelemeye devam edin. Salçasını ve defne yaprağını ilave edin. Önceden doğranmış domatesleri de ekleyin. Son olarak suyu ilave ederek koyu kıvamlı sos elde edene kadar pişirin. İsteğe bağlı havuç ve kereviz eklemeyebilirsiniz. Hazırladığınız lazanya hamurunu 4 çeşit parçaya bölerek yuvarlayın. Üzerine nemli bir bez örtüp 20 dakika bekletin. Önce merdane daha sonra oklava ile bıçak sırtı kalınlığında açın. 15 cm eşit parçalara kesin. Bol kaynar tuzlu suda hamurları 1 dakika haşlayıp soğuk suya çıkarın. Susuz olarak yan yana bir kaba koyun. Beşamel sos ve bolonez sosu karıştırın. Hamurları bir borcama döşeyip her kata beşamel sos ve bolonez sos dökün. Malzeme bitene kadar bu işlemi sürdürün. Üzerine rende kaşar serpip fırınlayın. Sıcak servis etmeniz lazanyanın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Lazanya nasıl yapılır

ALTERNETİF LAZANYA TARİFİ

ALTERNATİF LAZANYA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 paket lazanya

Lazanya iç harcı için:

500 gr dana kıyma

1 çay bardağı sıvı yağ

2 orta boy soğan

2 adet domates

2 diş sarımsak

2 adet kırmızı közlenmiş biber

3 adet sivri biber

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı pesto sos

Karabiber

Pulbiber

Tuz

Lazanya beşamel sos için malzemeler:

4 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

850 mililitre süt

Tuz

Lazanya üzeri için malzemeler:

300 gr kaşar

Lazanya yemeği

LAZANYA NASIL YAPILIR?

Domateslerin ve soğanların kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın. Sarımsakları soyup yıkayın ve rendeleyin. Biberleri yıkayıp, çok ince olmayacak şekilde doğrayın. Havucun kabuğunu alın, rendeleyin. Yağı tencereye koyun, üzerine soğan ve kıymayı ekleyin. 2 3 dakika kavurun. Sonrasında biberleri, havucu ve sarımsağı ekleyin. 3 dakika kavrulacak olan sebzeler biraz yumuşamalı. Domatesi ekleyin, suyunu çekene kadar pişirmeye dikkat edin.

Baharatlarını, pesto sosunu ve tuzu ekleyin. Bir süre daha karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Lazanyalar makarna haşlar gibi haşlanır. Kevgir ile süzerek sudan çıkarabilirsiniz. Fırın kabına biraz sıvı yağ koyarak, yağlayın. Beşamel sosunun bir kısmını tabana koyarak güzelce yayın. Üstüne haşlanmış lazanyayı yerleştirin. Kıymalı harcı koyduktan sonra beşamel sosun geri kalan kısmını koyunuz. Bu şekilde 3 veya 4 kat olabilir. En üst kısımda beşamel sos olmalı ve üzerine kaşarı serpin. 200 derece önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişecek. (Üzeri kızarıncaya kadar)