: Laz Kit filmi konusu nedir? Laz Kit oyuncuları ve Laz Kit özeti!

09.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:02

İzleyenleri ekrana bağlayan Laz Kit filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Laz Kit filmini izleyecek olanların merak ettiği Laz Kit konusu nedir, Laz Kit oyuncuları kimler ve Laz Kit özeti gibi konuları inceliyoruz.

LAZ KİT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. Ancak olanlar bununla da sınırlı kalmayacaktır.

Yönetmenliğini Yusuf Atıcı'nın üstlendiği, komedi türündeki Laz Kit filminin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.

LAZ KİT OYUNCULARI VE KADROSU

Laz Kit Yönetmeni: Yusuf Atıcı

Laz Kit Oyuncuları: Tuğba Özay, Sedat Kapurtu, Sinan Bengier, Dost Elver, Esra Sönmezer

Laz Kit Türü: Komedi

Laz Kit Yapım Yılı: 2019

Laz Kit Vizyon Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma

Laz Kit Senaryo: Aziz Özuysal

LAZ KİT HASILATI

Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik olaylarla karşılaşan Kalemiti Ceyn'in hayatını anlatan Laz Kit filmi, yayınlandığı ilk haftada gişenin çok gerisinde kaldı. Boxofficeturkiye.com'daki bilgilere göre 28 kişinin rol aldığı ve 11 sinemada gösterilen filmi bir 9 Ocak 2020 itibariyle haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.

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