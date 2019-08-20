Lavrov: Cihatçıların saldırılarına karşılık verileceği konusunda Türkiye'yi uyardık

20.08.2019 18:29

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi daha önceden bilgilendirdiklerini ve İdlib'de Hayat Hayat Tahrir el Şam militanlarını vurmaya devam edeceklerini söyledi. Lavrov, "Bu eylemlerimiz durmayacak, Çünkü İdlib'deki antlaşma teröristlerle ateşkesi kapsamıyor." dedi.

Lavrov, 'terör örgütlerinin' İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken artık yüzde 90'ını kontrol ettiğinin de altını çizdi. Euronews.com'da Görüntüle