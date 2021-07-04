Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği

Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde lavantaların açtığı bahçelerde ziyaretçi hareketliliği başladı.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde lavantaların açtığı bahçelerde ziyaretçi hareketliliği başladı. Yurt içi ve dışından onlarca kişi, Kuyucak köyündeki lavanta tarlalarını görmeye geldi.

Bahçelerin mor rengine kavuşmasının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinden ve yurt dışından gelenler, turlar aracılığıyla Kuyucak'ı ziyaret etti. Doğal bir stüdyo görünümündeki lavanta bahçelerini gezenler, bol bol fotoğraf çektirip, hoşça vakit geçirdi. Lavanta bahçelerine şehir dışından gelenler, ilk kez böyle bir güzellik içinde olduklarını belirterek, gördükleri manzaradan çok etkilendiklerini söyledi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, sezon öncesi, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu ile Kuyucak köyünü ziyaret etti. Lavanta ürünlerinin satıldığı stantları gezip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Ömer Seymenoğlu, Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle kurduğu sabun üretme tesisinin açılışını da yaptı. Vali Seymenoğlu, kadınların bir araya gelip çok güzel işlere imza attığını belirterek, lavantanın tanıtılmasında özellikle kadınların büyük emeğinin olduğunu kaydetti.LAVANTA TURİZMİVali Seymenoğlu, "Köyde lavanta sezonunu 11 Temmuz'da bir şenlikle açacağız, ardından etkinlerle devam edeceğiz. Bu köyde lavantanın 70-80 yıldır hasadı yapılıyor. Son yıllarda ise lavanta turizmi köyde ön plana çıktı. Kadınlar Kooperatifi de bu hasadın içinde olduğu gibi kırsal turizmle de lavantanın içinde. Kadınlarımız şimdi de Ticaret Bakanlığımızın verdiği destekle lavanta kokulu sabunları kendileri üretmeye başladı, tebrik ediyorum" dedi.Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir de lavantanın getirisini 12 aya yaymak için böyle bir tesis kurduklarını belirterek, talebe göre faklı kurumlara da sabun üretimi yaptıklarını söyledi.Kuyucak köyü muhtarı Gürol Yılmaz da sezonun gelecek hafta başlayacak olmasına rağmen ilginin hayli fazla olduğunu, bu sezon iyi bir lavanta sezonu geçireceklerini belirtti.

Vali Seymenoğlu, daha sonra da Kaymakam Aksu, köy muhtarı Yılmaz ve kooperatif üyeleriyle kurdele kesip açılışını yaptığı sabun üretim tesisini gezdi, üretim bandını inceledi.


Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

Dışişleri Bakanlığından Akdeniz'de batan göçmen botuna ilişkin açıklama Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Akdeniz'de batan göçmen botuna ilişkin açıklama Açıklaması
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
Dev organizasyon, iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi! Altın Palmiye Ödülleri Azerbaycan'da sahiplerini buldu
Dev organizasyon, iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi! Altın Palmiye Ödülleri Azerbaycan'da sahiplerini buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Ece Çeşmioğlu Burak Özçivit Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Cristiano Aziz Yıldırım Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 13:15:42. #1.15#

title