Lavanta kokulu köyde uçurtma şenliği

Lavanta kokulu köyde uçurtma şenliği Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'lavanta kokulu köy' olarak bilinen Kuyucak'ta uçurtma şenliği düzenlendi.

Lavanta kokulu köyde uçurtma şenliği

ISPARTA - Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'lavanta kokulu köy' olarak bilinen Kuyucak'ta uçurtma şenliği düzenlendi.

Türkiye'de 'lavanta kokulu köy' olarak tanınan Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerinde görsel şölen devam ediyor. Ziyaretçilerini ağırlayan lavanta bahçeleri zaman zaman farklı etkinliklere de sahne oluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Keçiborlu Kaymakamlığı öncülüğünde Isparta ile Keçiborlu Gençlik Merkezlerince 'Lavanta günleri uçurtma şenliği' düzenlendi. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikle renkli görüntüler oluştu. Gökyüzünün rengarenk uçurtmalarla kaplandığı şenlikte katılımcılar, yaşadıkları renkli dakikaları sık sık fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün