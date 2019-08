Lavanta diyarı "İdris köyü" turizme açılacak

Türkiye'nin ikinci büyük lavanta üretim merkezi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyündeki yaklaşık 2 bin dekarlık doğal stüdyo görünümündeki lavanta tarlaları turizme açılacak.

Apa Yaylası'nda en yüksek rakımda yer alan köydeki ardıç ve çam ormanları arasında 10 yıldır ekimi yapılan lavantalar, ekonomik değeriyle ön plana çıkarken, bir yandan da fotoğraf tutkunların gözde mekanı haline geldi.

Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, AA muhabirine, köyde yaklaşık 2 bin dekarda üretilen lavantaların genellikle yaş ve kuru olarak satışının yapıldığını söyledi.

Lavanta tarlalarını turizme açmak için projeler hazırladıklarını dile getiren Coşkun, şöyle konuştu:

"Türkiye'de lavanta tarlalarını turizme açan çevre illerimizde güzel örnekler var. Dazkırı olarak biz de her yıl artan lavanta tarlalarımızla mevcut potansiyelimizi kullanarak İdris köyünü turizme açmak istiyoruz. 'Dazkırı özelinde ne yapabiliriz?' konusunda masamızda, lavanta yağı üretimi, kozmetik ürünler, yaş çiçek buketi ile kuru olarak keseler halinde kokulu süs eşyası gibi başlıklar var. Yine lavanta balı konusunda markalaşabiliriz."

Coşkun, mosmor lavanta tarlalarıyla İdris köyünün, fotoğraf tutkunlarına hitap edecek potansiyelde olduğunu vurguladı.

Lavanta tarlalarının fotoğraf sanatı açısından etkin kullanılabileceğine işaret eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda yeni evlenecek çiftlerimiz köyümüze gelerek nişan ve düğün gibi dış çekimlerini yaptırmaya başladı. Bu görsellikten yararlanmak isteyen başta Afyonkarahisar, Denizli olmak üzere Türkiye'nin her noktasından herkesi İdris köyüne bekliyoruz. Bu noktada, lavanta tarlalarındaki turizmi geliştirmek için önümüze çeşitli hedefler koyduk ve önemli bir aşamadayız. Adım adım bu hedeflerimizi turizm açısından gerçekleştirmeye çalışacağız."

"Foto safari yapacağız"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da ilçedeki lavanta tarlalarının ekoturizm açısından bulunmaz bir mekan olduğunu anlattı.

İdris köyündeki lavanta tarlalarının görenleri hayran bıraktığını dile getiren Tanır, şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar'da turizmin çeşitlendirilmesi açısından köyde yaptığımız bazı çalışmalar var. Hazırladığımız turizm master planında, burada lavantayla beraber ekoturizmde de bir adım atacağız. Lavanta tarlaları için köyümüze dışarıdan misafirler gelmeye başladı. Temmuz ve ağustosta buraya gelenler sadece lavantayı görmeyecekler, yemyeşil doğayı da yaşayacaklar. İdris köyünü, doğaseverlerin keyif alabileceği bir mekan olarak değerlendiriyoruz. Bölge, kamp ve karavancılar için de çok uygun bir nokta. Yakın zamanda karavan turizmine açılabilecek bir yer olarak düşünüyorum. Ayrıca en önemlisi İdris köyü, foto safariler için cazibe alanı. Önümüzdeki günlerde burada bir foto safari yapacağız."

Muhtar Sami Şahin de "lavanta diyarı" olarak bilinen köylerinde bu ürünün ekildiği tarlaların her geçen gün arttığını söyledi.

Köylerinin turizme açılması için büyük çaba gösterdiklerini belirten Şahin, "Lavanta tarlalarımıza fotoğraf tutkunları gelmeye başladı. Evlenecek çiftler için dış çekimler yapılıyor. Kısmen de olsa turlar oluyor. Köy halkımız da misafirlerimize çok sıcak davranıyor." dedi.

Kaynak: AA