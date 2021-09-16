Latin Amerika müziği Ankaralı dinleyiciyle buluşacak (2)

BEHLÜL ÇETİNKAYA/MERVE AYDOĞAN - Latin Amerika müziği, 7 Latin Amerika ülkesinin bağımsızlığının 200. yıl dönümünde, 15 yıldır Türkiye'de yaşayan Arjantinli orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas'ın yöneteceği konserde Ankaralı müzik severlerle buluşacak.

Varas, Meksika, Kosta Rika, El Salvador, Guetamala, Panama, Peru ve bu yıl 200. bağımsızlık yıl dönümünü kutlayacak Brezilya'dan eserlerin çalınacağı konser öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefliği ve Genel Müzik Direktörlüğünü 2007'den beri yürüten Varas, konserde çalınacak eserlerin neredeyse tamamının yeni olduğunu söyledi.

Çalınacak 14 eserin söz konusu 7 ülkeye ait olduğunu kaydeden Varas, "Hepsi Latin Amerika eserleri olsa da aynı değil. Mesela Brezilya'dan çalacağımız eserler geleneksel müzik özelliğine sahipken Kosta Rika'nın eserleri Viyana'nın vals müziğine benziyor ama Latin Amerika tarzında. Peru'dan çalacağımız eser ise Türk insanının bile bildiği El Condor Pasa." diye konuştu.

Varas, konserde Meksika'nın meşhur Danzon No 2 eserinin çalınacağını da ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla birçok ortak çalışmada bulundum ve çok keyif aldım. Bu benim için gerçek bir tatil olacak çünkü bu orkestra Türkiye'nin en iyisi ve dünyanın bu noktasındaki en iyi orkestra. Benim için ikinci bir onur ise burada kendi müziğimi, Latin Amerika müziğini çalmak." dedi.

"Türkiye'yi gerçekten seviyorum ve Türk'üm"

Türkiye'ye ilk olarak 2002'de konser vermek için geldiğini söyleyen Varas, o dönem arkadaş olduğu tenor Aydın Öztürk'ün teklifiyle Türkiye'ye tekrar geldiğini belirterek, "Türkiye'ye aşık oldum ve insanının, yemeğinin, her şeyinin kalitesini gördüm. Yaşam konusunda ise benim için önemli olan özgürlük ve güvenlik dengesinin olması." ifadelerini kullandı.

Varas, bu iki özelliğin Türkiye'de bulunduğunu da belirterek, "Bazı ülkelerde özgürlük var ama güvenlik yok. Her gün telefonunuzu kaybediyorsunuz. Ayrıca 5 çocuğumla buradayız. Burada çocuklarım huzur ve mutluluk içinde büyüyorlar ve daha fazla birlikte zaman geçirebiliyoruz. Türkiye'yi gerçekten seviyorum ve Türk'üm. Vatandaşlığım da var." diye konuştu.

Meksika'nın Ölüler Günü Festivali 2 Kasım'da Türkiye'de de düzenlenecek

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez de AA muhabirine yaptığı açıklamada 2021-2023 arasında 7 Latin Amerika ülkesinin 200. bağımsızlık yıl dönümünün, Türkiye'de ise cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağını belirtti.

Konserin bu ortamda tüm ülkelerin kültürel zenginliğini göstermek için düzenlendiğini ifade eden Hernandez, Latin Amerika ülkeleriyle ortak yürütülen etkinlikler dışında Meksika'nın gerçekleştireceği etkinliklerden de söz etti.

Hernandez, düzenlenecek gastronomi festivalinde Osmanlı döneminden başlayarak Türkiye'nin Latin Amerika ilişkilerini anlatan belgelerin de sergileneceğini ifade etti.

Hernandez, İstanbul'daki Atlas Sineması'nda Meksika'da 20'ye yakın film çeken İspanyol yönetmen Luis Bunuel hakkında bir sergi ve gösterim yapılacağını da belirterek, "Ekim ayında başlayacak bu etkinlikte önemli filmleri de göstereceğiz. 2 Kasım'da Ölüler Günü Festivali de düzenlenecek. Gelecek yıl da sanattan arkeolojiye birçok alanda etkinliğimiz olacak." dedi.

Büyükelçi Hernandez, bağımsızlık günü etkinliklerinin Ankara ve İstanbul dışında Muğla, Bursa, Çanakkale ve Gaziantep'te düzenleneceğini sözlerine ekledi.