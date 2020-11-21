Son dakika haberleri... Lastikten çıkan kıvılcımlar kamyonda yangına neden oldu

Son dakika haberleri: Lastikten çıkan kıvılcımlar kamyonda yangına neden oldu Mardin-Diyarbakır karayolunda seyir halindeki kamyonun lastiğinden sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında araç kullanılmaz hale geldi.