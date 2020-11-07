Lastik hırsızları kameraya yakalandı
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Lastik hırsızları kameraya yakalandı

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:08
Lastik hırsızları kameraya yakalandı

Gaziantep'te bir apartmandan araç lastiği çalan şahıslar polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te bir apartmandan araç lastiği çalan şahıslar polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayları, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent, Ertuğrul Gazi ve Bülbülzade mahallelerinde meydana geldi. Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kameralarından şahısların eşkalini ve kimliğini belirledi. Ekipler, güvenlik kameralarına anbean yansıyan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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