Lapseki sahillerinde müsilaj temizliği başlatıldı
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Lapseki sahillerinde müsilaj temizliği başlatıldı

Lapseki sahillerinde müsilaj temizliği başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilajın (deniz salyası) temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilajın (deniz salyası) temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, temizlik faaliyetini Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Müsilajın ilçe sahilinde bazen görüldüğünü belirten Yılmaz, "Özel kıyafetli personelimiz suyun içine girerek hortumla, vidanjörle topladılar. Deniz salyası boş bir alana naylon üzerine dökülecek ve orada kuruyacak, yapılan tahliller sonrasında da ne yapılacağına karar verilecek." ifadelerini kullandı.???????

Lapseki sahillerinde müsilaj temizliği başlatıldı
Lapseki sahillerinde müsilaj temizliği başlatıldı
Lapseki sahillerinde müsilaj temizliği başlatıldı
Lapseki sahillerinde müsilaj temizliği başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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