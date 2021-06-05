Lapseki'de kiraz yarışması yapılacak
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Lapseki'de kiraz yarışması yapılacak

Lapseki'de kiraz yarışması yapılacak
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, geleneksel kiraz yarışmasının 17 Haziran'da yapılacağını söyledi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, geleneksel kiraz yarışmasının 17 Haziran'da yapılacağını söyledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllarda festival şeklinde düzenledikleri yarışmayı iki yıldır daha sade bir organizasyon ile gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yarışmayı Ziraat-900 ve diğer kategori olarak iki kategoride yapacaklarını belirten Başkan Yılmaz, "Tüm üreticilerimizi yarışmaya katılmaları için davet ediyoruz. Amacımız burada Lapseki kirazının uluslar arası alanda tanıtılmasını sağlamak. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için bu tanıtımı yapmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunun için belediyemiz bu tür çalışmalar yapıyor. Diğer bir etkinliğimiz ise geçtiğimiz yıllarda bu çerçevede yaptığımız ilçe hayır yemeğimiz. Ancak yine pandemi dolayısıyla sadece 18 Haziran Cuma günü ilçe merkezindeki tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisinde şehitlerimiz için mevlit okunacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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