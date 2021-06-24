Land Rover Defender'a Yılın Tasarımı ödülü
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Land Rover Defender'a Yılın Tasarımı ödülü

Land Rover Defender'a Yılın Tasarımı ödülü
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Land Rover’ın yenilenen Defender modeli, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda bu yıl ilk defa verilen Yılın Tasarımı ödülüne layık görüldü.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Land Rover'ın yenilenen Defender modeli, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması'nda bu yıl ilk defa verilen Yılın Tasarımı ödülüne layık görüldü.

OGD üyelerinin tasarımını beğendiği modeller için yaptığı oylamada Yeni Defender, 27 model arasından son 3'e kalmayı da başarmıştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Borusan Otomotiv Jaguar Land Rover Genel Müdürü Cem Uluğtekin, "Harika bir akşam, hepinize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Land Rover'ın ikonik modeli Defender, lansmanından bu yana 50'nin üzerinde ödül aldı. Bugün de ülkemizde Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından verilen bu çok kıymetli ödülü Borusan Otomotiv Grubu ve Türkiye'deki Defender tutkunları adına büyük bir gurur ve heyecanla alıyorum." dedi.

70 yılı aşkın süredir Land Rover'ın öncü ruhuna sadık kalan ve 21. yüzyıl macerasını yeniden tanımlayan Yeni Land Rover Defender, geçmişe dair izler taşıyan yepyeni tasarımını, modern dokunuşlarla tamamlıyor. Yepyeni teknolojilerle geliştirilen, arazi özellikleriyle geçmişin izlerine sadık kalan ve aynı zamanda şehir kullanımı için de farklı özellikler sunan Yeni Defender, Land Rover'ın Ekstrem Test prosedürlerine dayanabilecek şekilde tasarlanan D7x mimarisi üzerinden yükseliyor.

Land Rover Defender, yollara çıktığı günden bu zamana Top Gear'ın 2020 Yılın Otomobili, Motortrend'in 2021 Yılın SUV'u, Autocar'ın 2020 Yılının En İyi SUV'u, 2021 Dünyada Kadınların Tercihi Ödülleri'nde Yılın Otomobili ve 2021'de Dünyada Yılın Tasarımı Ödülü dahil olmak üzere 50'den fazla dünya çapında ödül kazandı.

Kaynak: Carmedya.com

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