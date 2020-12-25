Lamas limonu için Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili başvurusu yapılacak
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Lamas limonu için Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili başvurusu yapılacak

25.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:32

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin Erdemli ilçesinde yetiştirilen Lamas limonunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alınabilmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin Erdemli ilçesinde yetiştirilen Lamas limonunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alınabilmesi için çalışma başlatıldı.

Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, ilçedeki bir limon bahçesinde hasada katıldı, incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yıldız, ilçedeki bahçelerin Türkiye limon üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştirdiğini söyledi.

Lamas limonunun Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesine sahip olduğunun altını çizen Yıldız, "Lamas limonu kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip, ekonomik değeri çok yüksek." dedi.

Yıldız, Lamas limonuna AB coğrafi işaret tescili de alınabilmesi için çalışma yürüttüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Lamas limonuna AB'den coğrafi işaret tescili alınmasıyla ilgili çalışmaları müdürlüğümüz ve sivil toplum kuruluşlarıyla devam ettiriyoruz. Lamas limonunun laboratuvar analizlerini yapıyoruz. Raporlamalarımızı hazırlıyoruz. Bu çalışma sonunda Lamas limonunu dünya ülkelerine ve Avrupa'ya yayarak çiftçilerimizin kazancına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bundan böyle tüm dünyaya limon sandığı üzerinde 'Erdemli Lamas Limonu' damgası olacak."

Lamas limonu için Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili başvurusu yapılacak
Lamas limonu için Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili başvurusu yapılacak
Lamas limonu için Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili başvurusu yapılacak
Lamas limonu için Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili başvurusu yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:32:21. #1.15#
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