Lalin ne demek? Lalin isminin anlamı nedir? Lalin ne anlama geliyor? TDK'da bir karşılığı var mı?
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Lalin ne demek? Lalin isminin anlamı nedir? Lalin ne anlama geliyor? TDK'da bir karşılığı var mı?

15.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:45
Lalin ne demek? Lalin isminin anlamı nedir? Lalin ne anlama geliyor? TDK'da bir karşılığı var mı?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu. İkili çocuklarına "Lalin" ismini takacağını duyurdu. Bunun ardından vatandaşlar Lalin isminin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki Lalin nedir, ne demektir, ne anlama geliyor?

Lalin isminin anlamı şu sıralar çok merak edilmektedir. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikilisinin çocuklarına takacağı isim olan Lalin ne demektir, ne manaya gelir, Türk Dil Kurumu'na göre anlamı var mı? Tüm detaylar sizlerle...

LALİN NE DEMEKTİR?

Lalin ismi; kırmızı renkte olan, kırmızı renkli olan, yakut kırmızısı anlamlarına gelmektedir. Lalin ismi eski dilde "Parlak kırmızı" anlamına gelmektedir.

TDK'YA GÖRE LAL NE DEMEKTİR? LALİN NEDİR?

Lalin kelimesi büyük bir ihitimalle Lal kelimesinden türemiştir. Arapça kökenli bir kelimedir. Lal kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre "Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş.", "Bu taşın renginde olan." ve "Kırmızı renkli bir tür mürekkep." anlamlarına gelmektedir.

Lalin ne demek? Lalin isminin anlamı nedir? Lalin ne anlama geliyor? TDK'da bir karşılığı var mı?

Haliyle lalin kelimesinin de lal kelimesinden türetildiği düşünülmektedir.

TDK'ya göre lal kelimesi 1. anlamı : Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş.

TDK'ya göre lal kelimesi 2. anlamı : Bu taşın renginde olan.

TDK'ya göre lal kelimesi 3. anlamı : Kırmızı renkli bir tür mürekkep.

Lalin isminin kökeni Türkçe, Arapça ve Farsça olduğu düşünülmektedir.

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