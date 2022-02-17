Lale Karabıyık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Lale Karabıyık'ın hayatı ve biyografisi!

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LALE KARABIYIK KİMDİR?

Lale Karabıyık evli ve bir çocuk annesidir. 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiş, 12 Şubat 2018 tarihi itibarıyla ise Eğitim Politikalarından sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır.

Lale Karabıyık doğum tarihi : 22 Ağustos 1965

Lale Karabıyık kaç yaşında : 55 yaşında

Lale Karabıyık nereli : Bilecik

Lale Karabıyık mesleği ne : Profesör ve siyasetçi

LALE KARABIYIK HAYATI

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede 1989 yılında yüksek lisans eğitimini, 1993 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Finans ana bilim dalına Profesör olarak atandı.

Hazırladığı altı ders ve araştırma kitabının yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makalesi bulunan Prof. Dr. Lale Karabıyık, öğretim üyeliği sırasında akademik görevlerinin yanı sıra çeşitli idari görevlerde de bulundu. 1999 yılından bu yana yerel ve ulusal basında ekonomi ve piyasa değerlendirmeleri yapmakta ve köşe yazılarıyla yer almaktadır.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden TBMM 25. Dönem Bursa milletvekiliğine seçildi. Prof. Dr. Lale Karabıyık evli ve bir çocuk annesidir.

24 Ocak 2016 tarihinde CHP Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiş, 12 Şubat 2018 tarihi itibarıyla ise Eğitim Politikalarından sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır.

LALE KARABIYIK'IN ESERLERİ

- Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi. Ekin Yayınları, 2010

- Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Etkileri. Marmara Kitabevi Yayınları, 2004

- Türkiye'de Finans Tarihi. 2001

- Gümrük Birliğinin Türkiye Üzerine Etkilerinin Kobi'ler Açısından Araştırılması. KOSGEB, 1997

- Menkul Kıymetler Borsası ve Diğer Yatırım Alternatifleri. 1996

- Tekdüzen Hesap Planına Göre Örneklerle Envanter Ve Değerleme. 1997

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