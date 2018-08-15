Ladik'te Kurban Bayramı Tedbirleri

Ladik Kaymakamı Emrah Uzun, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini rahat ve huzurlu bir ortamda geçirmeleri için bir dizi ek tedbir alındığını söyledi.

Kaymakam Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili kuruluşlara talimat göndererek, görev alanına giren hizmetlerle ilgili çalışma ve tedbirlerin Kurban Bayramından önce bitirilmesini istediklerini söyledi.

Vatandaşların Kurban Bayramını rahat, huzur ve güvenli bir ortamda geçirmeleri için çalıştıklarına işaret eden Uzun, "Bayram öncesinden başlamak üzere kurum veya kuruluşlar güvenlik ve hizmet tedbirlerini alınması, başta doğal afet, sel, heyelan olmak üzere acil müdahale planlarının hazır halde bulunduracak. Çalışmalar eksiksiz yerine getirilecek. Tatil müddetince ekipler görevlendirilecek ve vatandaşların dilek ve şikayetlerini iletebileceği telefon numaraları da sıklıkla duyurulacak." dedi.

Kaymakam Uzun, Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 15.00'te Kuledibi Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla bayramlaşma programı düzenleneceğini de sözlerine ekledi.