Ladik HEM'den acemi kasaplara kurs

Ladik Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Nevzat Ayyıldız, Ladik Belediyesi iş birliğinde kurban kesim elemanı yetiştirme kursu açacaklarını bildirdi.

Ladik'te kurban kesimi konusunda kasap bulma sıkıntısı yaşandığını ifade eden Ayyıldız, kurban kesim elemanı yetiştirme kursu sayesinde bu ihtiyacın giderileceğini belirtti.

Vatandaşlardan gelen müracaatlar kapsamında kursun başlatılacağını ifade eden Ayyıldız, "İbadet amacıyla kurban kesmek isteyenlerin iş sağlığı ve güvenliği, dini hükümlere ve sağlık şartlarına uygun olarak kesim yapmalarını sağlamak maksadıyla Kurban Bayramı öncesi kurs açmayı planladık. 6 Ağustos Salı günü saat 13.00'te başlayacak kursumuz 20 saat süreli olacak." dedi.

Kursa katılmak isteyenlerin 6 Ağustos'a kadar Halk Eğitimi Merkezine başvuruda bulunmasını isteyen Ayyıldız, teori derslerinin Halk Eğitim Merkezinde, uygulamanın ise Kurban Bayramı birinci günü Ladik Belediyesi mezbahasında yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA