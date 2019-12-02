La Fontaine polis

02.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:12

Adana'da 3 çocuk annesi kadın polis memuru Semra Ağaya, çocuklarına, başlarına bir şey geldiğinde ne yapmaları gerektiğini anlattığı masalları kitap haline getirdi. 'La Fontaine' olarak anılan polisin masal kitapları, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından anaokullarına dağıtıldı.



Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulama noktalarını denetimi sırasında bir annenin çocuğunun yaramazlık yapmaması için "seni polise veririm" sözü üzerine, çocuğun polisten korkarak yanlarına gelmediğini gördü. Bunun üzerine Aktaş, çocukların polisten korkmaması ve emniyet teşkilatına karşı çocuklarda güven duygusu aşılamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne eğitici bir proje hazırlanması talimatını verdi.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü talimat üzerine bir ekip oluşturup çocukların polisten korkmamasının önüne nasıl geçileceğini tartışmaya başladı. Ekipten Semra Ağaya isimli 3 çocuk annesi kadın polis kendisinin çocuklarını uyuturken gece hep polislerin ne yaptığıyla ilgili ya da çocukların başına bir bela geldiğinde polislere nasıl ulaşmaları gerektiğiyle ilgili masallar anlattığını, bu masalların kitap haline getirilip anaokullarında çocuklara dağıtılabileceğini söyledi. Bunun üzerine Ağaya'nın bu önerisi Aktaş'a sunuldu. Aktaş'ın da kabul etmesiyle Ayağa çocuklarına anlattığı masalları kaleme aldı. Polis memuru kadın kitapta çocukların zor durumda kaldıklarında ilk olarak üniformalı polislerden korkmadan yardım almaları gerektiği, ailelerinden sonra onları her türlü kötülükten koruyacak "polis ağabey" ve "polis abla"larının bulunduğu fikrini oluşturmayı amaçlayan kitap hazırlamak için çalışma başlatıldı. Ağaya'nın hazırladığı resimli boyama bölümünün de içinde yer aldığı masal kitabı hazırladı.



Polislerin her zaman çocukları koruyup kollamak için çalıştıkları, yaşlılara saygı, hayvan sevgisi gibi çocukların dikkatini çekecek bir çok toplumsal değerlere de yer verilen masal kitabı kurum psikologu tarafından da onaylandı. Bu durum ünlü masal yazarı La Fontaine'yi akla getirdi. Hazırlanan masal kitapları Adana'daki Sevgi Anaokulu ile Abdullah Özgen Anaokulunda çocuklara dağıtıldı.



Ayrıca, çocuklara polis kıyafeti ve boya kalemi de hediye edildi. Yıl sonuna kadar Adana'daki bütün okullara dağıtılacak olan kitapları polisler diğer illere de dağıtarak çocuklara polis sevgisi aşılayıp onları kötülüklerden korumayı amaçlıyor.



Polis memuru Semra Ağaya, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatından sonra çocuklarına anlattığı masalların aklına geldiğini ve bunun kitaplaştırılarak bütün çocuklara ulaştırılması halinde çocuklara polis sevgisini aşılayabileceklerini düşündüğünü söyledi. Ayağa ayrıca çocukların bu masallar yoluyla kötülüklerden nasıl korunacağını da öğreneceğini anlatarak, "Ben çocuklarımı büyütürken bu masalları anlattım. Şimdi bu masallar kitap oldu ve bütün çocuklara ulaşacak. Kitapta dört masal anlatılıyor. Çocuklarım, kendilerini nasıl korumaları gerektiğini, zor bir durumda kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini kendilerine anlattığım bu masallardan biliyorlar. Bu masalların bir çok çocuğa kitap yoluyla ulaşacağını hiç düşünmemiştim. Bu beni çok mutlu etti. Bunun çok büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.



Masal kitabı dağıtılan çocuklar bir taraftan kitaptaki boyama kısımlarını boyama başlarken, polis memuru Semra Ağaya çocuklara masallar okudu. - ADANA

Kaynak: İHA