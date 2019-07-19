La Casa De Papel 3. sezon yayımlandı! La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm izle
La Casa De Papel 3. Sezonu ile 19 Temmuz'da sevenleriyle buluşuyor. Dünya çapında büyük heyecan yaratan dizinin yeni bölümleri yayımlandı! Dizi müdavimleri 'La Casa De Papel 3. Sezon nasıl izlenir, nereden izlenir?'' sorularını araştırıyor. La Casa De Papel nereden izlenir?
Profesör önderliğinde büyük bir soyguna girişen suç çetesinin hikayesini ele alan La Casa De Papel'in 2. sezon finalinde Berlin'in öldüğü sahneler finale damga vurmuştu. La Casa De Papel 3. Sezon ile 19 Temmuz'da izleyici karşısında olacak. Peki, Berlin yaşıyor mu? La Casa De Papel saat kaçta? İşte detaylar…
LA CASA DE PAPEL 3. SEZON İZLE
BERLİN YAŞIYOR MU?
2. sezon finalinde çatışmada hayatını kaybettiği bilinen Berlin karakteri, 3. sezon fragmanında Berlin'in ekranlarda görünmesi izleyicide diziye karşı merak uyandırdı. Sorunun cevabı ise yeni sezonda saklı.
LA CASA DE PAPEL KONUSU
Profesör olarak adlandırılan suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI
Alvaro Morte - El Profesor
Ursula Corbero - Tokyo
Miguel Herrán - Rio
Pedro Alonso - Berlin
Darko Peric - Helsinki
Jaime Lorente - Denver
Esther Acebo - Stockholm
Alba Flores - Nairobi
YENİ KATILANLAR OYUNCULAR
Rodrigo de la Serna - Palermo
Luka Peros - Marsilya
Hovik Keuchkerian - Bogota
Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon