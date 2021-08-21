Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek!

İLK HAMİLELİĞİNDE SUSKUNLUĞA GÖMÜLMÜŞTÜİlk bebeğine hamileyken büyük bir sessizliğe gömülen, doğum yaptıktan sonra ortaya çıkan Kylie Jenner ise yine aynı taktiği uyguluyor.

İLK HAMİLELİĞİNDE SUSKUNLUĞA GÖMÜLMÜŞTÜ

İlk bebeğine hamileyken büyük bir sessizliğe gömülen, doğum yaptıktan sonra ortaya çıkan Kylie Jenner ise yine aynı taktiği uyguluyor. Geçen hafta 24'üncü doğum gününü kutlayan Jenner, sosyal medyada bu konuda birkaç fotoğrafı dışında hiçbir paylaşım yapmadı. Geçmiş yıllarda ise yeni yaşına girerken düzenlenen partilerden bol bol paylaşım yapardı. Onu yakından takip edenler, Kylie Jenner'ın hayatının hemen hemen her anını sosyal medyada paylaştığını biliyor. Jenner, Stormi'ye hamileyken de aynı yöntemi uygulamış ve son ana kadar ne kendisi ne de bebek hakkında bir haber vermişti.

19'UNCU TORUNUNUN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Jenner'ın hamileliği hakkında ailesinden şu ana kadar konuşan tek kişi ise babası Caitlyn Jenner ya da eski adıyla Bruce Jenner. Cinsiyet değiştirip kadın olan eski olimpik sporcu, Califonia'da bir oyuncak mağazasını ziyaret etti. Bu sırada da 19'uncu torununun yolda olduğunu söyledi.

KARNI BELİRGİNLEŞMEYE BAŞLADI

People dergisine konuşan ve Kylie Jenner'ın hamile olduğunu doğrulayan aileye yakın kaynaklar, genç kadının karnının da belirginleşmeye başladığını söyledi. Jenner'ın kaç aylık hamile olduğu ve bebeğin ne zaman dünyaya geleceği ise henüz bilinmiyor. Kardashian- Jenner ailesine yakın kaynaklar, Kylie Jenner'ın anne olmayı çok sevdiğini belirtti. Aynı kaynaklar "Kylie, epeydir Stormi'nin bir kardeşi olmasını istiyordu. Anne olmayı seviyor" dedi. Jenner'ın sevgilisi Travis Scott'ın da ikinci bebek haberinden çok mutlu olduğu belirtildi. Bu ikinci bebeği, Jenner ile Scott'ın, birbirlerine uzun ayrılığın ardından bir tür "barışma hediyesi" olarak nitelendirenler de oldu.

AYRILIP BARIŞTILAR

Kylie Jenner ile Travis Scott, uzun bir birlikteliğin ardından yollarını ayırmıştı. Fakat çift sonra tekrar görüşmeye başladı. Önceleri bunun kızları Stormi'nin hatırına olduğu söylense de ikili arasındaki buzlar eridi ve beraberlikleri yeniden başladı.

AÇIK İLİŞKİ İDDİALARINA YALANLAMA

Geçtiğimiz mayıs ayında Kylie Jenner ile 29 yaşındaki Travis Scott'ın "açık ilişki" yaşadığı iddia edilmişti. Fakat, çift bu iddiayı yalanladı. Kylie Jenner ile rap'çi Travis Scott, son günlerde sık sık birlikte çıktıkları gezintilerde görülüyordu. Jenner ile Scott, son olarak 3 yaşındaki kızları Stormi ile Disneyland'e yaptıkları gezintide görüntülenmişlerdi. Jenner ve Scott, rap'çinin doğum gününü de birlikte kutlamıştı. Son günlerde Kylie Jenner ile Travis Scott, birlikte birçok yere de gittiler. Jenner da sosyal medya sayfasından bu gezilerle ilgili paylaşımlar yaptı.

İLİŞKİLERİ 2017'DE BAŞLADI

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yılında tanıştılar. O sırada Jenner Tyga ile yollarını ayırmıştı. Jenner ile Scott, ilk olarak ünlü Coachella Festivali'nde birlikte görüldüler. Daha sonra NBA maçını birlikte izleyerek ilişkilerini resmen duyurdular. İlişkilerinin başladığı 2017 yılında Jenner hamile kaldı, fakat bunu uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak tuttu.

ARA VERDİKLERİNİ' AÇIKLADILAR

Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yılında MET Gala gecesine de birlikte katıldılar. Bir yıl sonra şubat ayında kızları Stormi dünyaya geldi. Birlikte GQ dergisine poz verdikten birkaç ay sonra ise yollarını ayırdılar. Kendileri bu durumu "ilişkiye ara vermek" olarak nitelendirdiler.

'ZEVK' SAYISI İÇİN ÖZEL POZLAR VERMİŞLERDİ

Genç çift, ilişkilerine ara vermeden çok kısa bir süre önce yine bir dergiye verdikleri röportaj ve fotoğraflarla gündeme oturmuştu. Jenner ve Scott, Eylül 2019'da Playboy dergisi için ortak bir çalışma yaptı. Kylie Jenner, Playboy dergisinin Pleasure (Zevk) temalı yeni sayısına kapak pozu verdi. Kızının babası olan sevgilisi Travis Scott'ın da özel hayatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

NE KADAR MUTLU OLDUKLARINI ANLATMIŞLARDI

Ünlü rap'çi Scott, sevgilisine aşk hayatlarıyla ilgili sorular da sordu. Kylie Jenner bu konudaki bir soruya "Aşk hayatlarının, kızları Stormi'nin doğumundan sonra çok daha iyi bir hale geldiği" yanıtını verdi. Travis Scott, dergi için yaptığı röportajda "Birçok insan dünyaya gelen bir bebeğin çiftlerin cinsel hayatlarını yaraladığını iddia eder. Ama ben bizim deneyimimizde bunun tam tersini hissediyorum" dedi. Jenner da buna "Evet, biz kesinlikle bu dedikodunun yanlış olduğunun kanıtıyız" karşılığını verdi.

Kaynak: Hürriyet