KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağına dair merak edilenler araştırılıyor. Öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvurularının başlama tarihi ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için haberimizi takip edebilirsiniz. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman 2025?

2025-2026 KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 döneminde KYK yurt başvuruları 20–24 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştır. Bu bağlamda 2025-2026 dönemine ait yurt başvurularının da Ağustos ayının son haftasında başlaması olası görülüyor. Ancak şu an itibarıyla GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) ya da KYK tarafından resmen bir açıklama yapılmamıştır.

BAŞVURU TARİHİ ÖRNEKLERİ VE BEKLENTİLER

• 2024 Yılı Örneği: YKS sonuçları 13 Ağustos'ta açıklandı, KYK başvuruları 20–24 Ağustos arasında yapıldı, sonuçlar 5 Eylül'de ilan edildi.

• 2025 İçin Beklenti: Tercihlerin tamamlanmasından kısa süre sonra KYK yurt başvuru ekranının açılmasını güçlü şekilde işaret ediyor.

• Genel eğilim: YKS yerleştirme sonuçlarını izleyen 1-2 hafta içinde, başvurular erişime açılıyor.

Bu bilgiler doğrultusunda, 2025 KYK yurt başvurularının muhtemelen Ağustos'un son haftasında yani 20–31 Ağustos 2025 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kesin tarih için GSB/KYK resmi duyurusunu takip etmek en güvenilir yol.

YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

• Başvuru tamamen e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor.

• Öğrenciler T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapmalı.

• Alternatif giriş yöntemleri: İnternet bankacılığı, mobil imza, e-imza ya da Yeni Nesil T.C. Kimlik Kartı kullanılabilir.

• Başvuru ekranında öğrenci; kişisel bilgilerini, aile sosyo-ekonomik durumunu, öğrenim bilgilerini eksiksiz doldurmalı.

• Öğrenim bilgileri e-Devlet'te doğru görünmeli—hatalı kayıt durumunda başvuru geçersiz sayılabilir.

• Başvuruda, yurt tipi tercihleri yapılabiliyor (1-tipten 6-tipe kadar).

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

• Yeni kayıt yaptıran öğrenciler (hazırlık ve birinci sınıf)

• Ara sınıf öğrencileri (eğer yurtta kalmaya devam etmek isterlerse)

• Yatay ve dikey geçiş öğrencileri

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri (kontenjan sınırlı)

• İkinci üniversite öğrencileri (birinci öğretim öncelikli değerlendirilir)

Not: Açıköğretim öğrencileri genelde başvuru yapamaz. Bazı istisnai durumlar (afet, özel durum vb.) değerlendirmeye alınabilir.

BAŞVURU SÜRECİNDEN SONRA: SONUÇ AÇIKLAMALARI

• Yurt başvuru sonuçları, yine e-Devlet üzerinden duyurulur.

• Öğrenciler yerleştikleri yurt, oda ve ücret bilgilerine erişebilir.

• İlk kayıt ücreti ödemesini yaparak taahhütname onayını tamamlayan öğrenciler, yurt kayıtlarını gerçekleştirmiş olurlar.

• Burs ve kredi başvurusu ise farklı bir takvime tabidir; genelde Ekim ayında alınır.