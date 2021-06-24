KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için geri sayım başladı. Normalleşme ile birlikte gözler YURTKUR'dan gelecek başvuru açıklamasında. Üniversite öğrencileri, eylül ayında yeni döneme başlayacak. Yerleştirme işlemleri ardından başlayan KYK yurt başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak? diye aratmaktadırlar. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için geri sayım başladı. Normalleşme ile birlikte gözler YURTKUR'dan gelecek başvuru açıklamasında. Üniversite öğrencileri, eylül ayında yeni döneme başlayacak. Yerleştirme işlemleri ardından başlayan KYK yurt başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak? diye aratmaktadırlar. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde…

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite öğrencilerinin eğitim dönemi boyunca kaldıkları KYK yurtları için başvurular normal şartlarda ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından başlıyordu. 13 Eylül'de başlayacak yeni eğitim dönemi öncesinde KYK yurt başvuruları için henüz tarih belirtilmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde olacak.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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